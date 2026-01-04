Vorteilswelt
Vorfall am Bergisel

Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee

Ski Nordisch
04.01.2026 06:56
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.(Bild: AFP/KERSTIN JOENSSON)

Nächste Disqualifikation bei der Vierschanzentournee: Der Pole Pawel Wasek wurde nach der Qualifikation in Innsbruck, die er als 36. beendet hatte, aus der Wertung genommen. Nicht aufgrund eines Anzugvergehens, sondern weil an seinen Skiern fluoridhaltiges Wachs festgestellt wurde. Jetzt herrscht großes Rätselraten im polnischen Team.

Nachdem die Qualifikation am Bergisel beendet war, kam plötzlich die bittere Nachricht: Pawel Wasek wurde disqualifiziert. Auf den Skiern des 26-jährigen Polen wurden Fluor-Rückstände gefunden. Die Verwendung von fluoridhaltigem Wachs ist jedoch verboten. Schon geringe Mengen bringen einen Wettbewerbsvorteil.

Pawel Wasek
Pawel Wasek(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Cheftrainer ratlos
„Wir sind genauso überrascht, weil wir solche Wachse definitiv nicht besitzen, und das schon seit sehr langer Zeit. Wir haben sogar ein Verbot, so etwas zu kaufen“, meint Polens Maciej Macusiak im Gespräch mit „skijumping.pl“.

„Wir wissen nicht, wo der Fehler begangen wurde und wonach wir überhaupt suchen sollen“, so Maciusiak. „Und bei all dem tut mir Pawel am meisten leid, denn ihn trifft keine Schuld!“

