Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee

Nächste Disqualifikation bei der Vierschanzentournee: Der Pole Pawel Wasek wurde nach der Qualifikation in Innsbruck, die er als 36. beendet hatte, aus der Wertung genommen. Nicht aufgrund eines Anzugvergehens, sondern weil an seinen Skiern fluoridhaltiges Wachs festgestellt wurde. Jetzt herrscht großes Rätselraten im polnischen Team.