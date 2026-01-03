Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff

„Putin tötet zu viele Menschen“

Trump, der laut eigener Aussage „bald“ über Kuba sprechen will, stellte auf seiner Pressekonferenz jedenfalls klar, dass er „nicht begeistert von Putin“ sei, weil dieser „bösartig“ zu viele Menschen töte. Politikerinnen und Politiker äußern bereits die Befürchtung, dass sich Russlands Machthaber ein Vorbild an dem US-Angriff auf Venezuela nehmen könne, um seinen gewünschten Regimewechsel in der Ukraine durchzusetzen. „Dieser Krieg ist zu einem Blutbad geworden“, sagte Trump zur Ukraine. Er habe gedacht, dass es ein Leichtes wäre, den Krieg zu beenden, aber das sei doch nicht der Fall.