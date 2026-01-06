Goggia: Fußball-Ikone half ihr aus der Dunkelheit

Italiens große Olympia-Hoffnung Sofia Goggia durchlebte vor zwei Jahren nach einer schlimmen Verletzung eine sehr schwere Zeit. Nun verriet sie, wer ihr damals „aus der Dunkelheit“ geholfen hat: Fußball-Legende Roberto Baggio.
„Ich wusste nicht, ob ich jemals zurückkommen werde“, erinnert die Ski-Queen an den Jänner 2024, als sie sich bei einem Trainingssturz einen Schienbeinbruch zugezogen hatte. Damals habe ihr der Ex-Fußballer Baggio geholfen, wieder zurückzukommen, so Goggia in einem Interview mit dem „Corriere della Sera“.
„Das war für mich eine enorm wichtige Begegnung, denn ich durchlebte eine dunkle Zeit“, verrät die 33-Jährige. „Ich habe um ein Treffen gebeten, weil ich weiß, wie sehr er während seiner Karriere von Verletzungen gebeutelt wurde. Ich musste wissen und verstehen, welche Motivationen er hatte, um sich immer wieder zurückzukämpfen.“
Sie sei damals der Überzeugung gewesen, dass Verletzungen das Produkt innerer Konflikte seien. „Ich musste mit jemandem sprechen, der mich verstehen konnte“, so Goggia. Baggio, der bekennender Buddhist ist, habe ihr bei sich zu Hause sein „Betzimmer“ gezeigt und dann gesagt: „Du musst für dich selbst entscheiden, der Rest ist einfach nur Paranoia.“
Der Besuch bei der Fußball-Legende habe ihr in dieser schweren Zeit am meisten geholfen. Weshalb sie nun wieder zu den besten Speedassen der Welt gehört und im Februar bei Heim-Olympia zuschlagen will.
