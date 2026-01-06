Tausende Haushalte in Berlin weiterhin ohne Strom

„Sie treffen das Rückgrat unserer Wirtschaft und sind ein direkter Angriff auf staatliche Handlungsfähigkeit und unsere Gesamtverteidigung.“ Die Politik unterschätze offenbar nach wie vor die Dringlichkeit, auf diese wachsenden Bedrohungen angemessen zu reagieren. „Wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur, die der hybriden Bedrohungslage gerecht wird.“