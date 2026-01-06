Nach Mega-Blackout
Tausende Haushalte in Berlin weiterhin ohne Strom
Nach einem mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke sind im Südwesten Berlins weiterhin rund 26.900 Haushalte ohne Strom. Auch 1220 Gewerbebetriebe sind betroffen.
Auslöser des großflächigen Stromausfalls war ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke am Teltowkanal. Die Tat wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Linksextremisten zugeschrieben. Der Netzbetreiber Stromnetz Berlin rechnet damit, die Versorgung bis Donnerstagnachmittag vollständig wiederherzustellen.
Die Polizei stufte ein Bekennerschreiben einer Organisation namens Vulkangruppe als glaubwürdig ein. Die Ermittlungen führt derzeit die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Ob die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe den Fall übernimmt, ist noch offen.
Industrie fordert besseren Schutz der Infrastruktur
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) forderte als Reaktion auf den Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin einen besseren Schutz kritischer Infrastruktur. „Hybride Bedrohungen und gezielte Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie Energieversorgung, Logistik oder Kommunikation sind längst Realität“, erklärte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch am Dienstag.
„Sie treffen das Rückgrat unserer Wirtschaft und sind ein direkter Angriff auf staatliche Handlungsfähigkeit und unsere Gesamtverteidigung.“ Die Politik unterschätze offenbar nach wie vor die Dringlichkeit, auf diese wachsenden Bedrohungen angemessen zu reagieren. „Wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur, die der hybriden Bedrohungslage gerecht wird.“
Die deutsche Regierung will mit einem Gesetz verpflichtende Vorgaben für Einrichtungen der sogenannten Kritischen Infrastruktur (Kritis) schaffen, um Deutschland etwa besser vor Sabotage zu schützen.
