Junger Skater von Board gerempelt: Schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen endete eine Auseinandersetzung eines jungen Skaters mit einem Unbekannten in der Grazer Innenstadt. Der Mann rempelte den 20-Jährigen von seinem Board, nun hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Fahndungsbild veröffentlicht.
Der Vorfall ereignete sich bereits im vergangenen Sommer, konkret am 27. August. Gegen 21.30 Uhr gerieten der Skater und der Unbekannte vor einem Geschäft am Tummelplatz aneinander, wie die Polizei am Dreikönigstag berichtete. Die Hintergründe liegen noch im Dunkeln, jedenfalls stieß der Mann den 20-Jährigen mit seinem Oberkörper vom Skateboard.
Verdächtiger nahm Reißaus
Für den jungen Mann endete die Konfrontation äußerst schmerzhaft, er zog sich eine schwere Verletzung am linken Knie zu. Der Verdächtige verließ den Tatort, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.
Da die Ermittlungen seither ergebnislos verliefen, hat die Staatsanwaltschaft nun die Veröffentlichung eines Bildes des Unbekannten angeordnet. Wer sachdienliche Hinweise zu dessen Identität bzw. dem Tatgeschehen machen kann, ist aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Schmiedgasse (059-133-6593) zu melden.
