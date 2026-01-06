Junger Skater von Board gerempelt: Schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich bereits im vergangenen Sommer, konkret am 27. August. Gegen 21.30 Uhr gerieten der Skater und der Unbekannte vor einem Geschäft am Tummelplatz aneinander, wie die Polizei am Dreikönigstag berichtete. Die Hintergründe liegen noch im Dunkeln, jedenfalls stieß der Mann den 20-Jährigen mit seinem Oberkörper vom Skateboard.