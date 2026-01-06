Flucht mit Drogen: Nun droht Algerier Abschiebung

Cannabis sichergestellt

Bei der Kontrolle des 28-jährigen algerischen Staatsangehörigen machten die Beamten eine brisante Entdeckung. Der Mann hatte 15 Gramm Cannabisharz und 42 Gramm Cannabiskraut bei sich. Doch damit nicht genug: Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann bereits ein aufrechter Festnahmeauftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl vor. Der 28-Jährige wurde festgenommen und unmittelbar in Schubhaft gebracht.