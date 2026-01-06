Flucht mit Drogen: Nun droht Algerier Abschiebung

Bei einer groß angelegten Schwerpunktaktion in der Waffenverbotszone in Wien-Favoriten kam es am Samstag zu einer filmreifen Szene: Ein Mann auf einem E-Scooter entzog sich plötzlich einer Polizeikontrolle – und lieferte sich eine wilde Flucht mit den Beamten.
Auch Polizisten der Diensthundeeinheit waren im Einsatz, als über Funk Alarm geschlagen wurde. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung des Flüchtenden auf. Mehrmals wechselte der E-Scooterfahrer abrupt die Richtung, ein Nachfahren mit dem Streifenwagen war schließlich nicht mehr möglich.
Verfolgung zu Fuß
Ein Polizist sprang aus dem Fahrzeug und nahm die Verfolgung zu Fuß auf. Nach einem kurzen Sprint war schließlich Schluss mit der Flucht: Der Mann wurde gestellt und angehalten.
Cannabis sichergestellt
Bei der Kontrolle des 28-jährigen algerischen Staatsangehörigen machten die Beamten eine brisante Entdeckung. Der Mann hatte 15 Gramm Cannabisharz und 42 Gramm Cannabiskraut bei sich. Doch damit nicht genug: Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann bereits ein aufrechter Festnahmeauftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl vor. Der 28-Jährige wurde festgenommen und unmittelbar in Schubhaft gebracht.
