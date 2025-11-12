Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel

„Vroni“ hat Schmetterlinge im Bauch. Bis über beide Ohren verliebt sagt sie über ihren neuen Freund Roland: „Profisportler ist er nicht, aber er geht leidenschaftlich gerne Skifahren! Ob er es gut kann, kann ich noch nicht beurteilen, weil ich ihn noch nie auf den Ski gesehen habe. Da muss ich mir noch ein Bild davon machen. Aber er hat mir erzählt, dass der Einkehrschwung auf jeden Fall sitzt.“