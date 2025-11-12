Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwer verliebt

Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel

Ski Alpin
12.11.2025 05:40
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.(Bild: GEPA)

Sie war heuer Doppel-Weltmeisterin und Siegerin Gesamtweltcup! Veronika Aigner ist einer der Topstars im Paraski. Und vor der anstehenden Paralympics-Saison verleiht ihr neuer Freund Roland der Gloggnitzerin noch größere Flügel.

0 Kommentare

„Vroni“ hat Schmetterlinge im Bauch. Bis über beide Ohren verliebt sagt sie über ihren neuen Freund Roland: „Profisportler ist er nicht, aber er geht leidenschaftlich gerne Skifahren! Ob er es gut kann, kann ich noch nicht beurteilen, weil ich ihn noch nie auf den Ski gesehen habe. Da muss ich mir noch ein Bild davon machen. Aber er hat mir erzählt, dass der Einkehrschwung auf jeden Fall sitzt.“

Vronis Freund ist leidenschaftlicher Skifahrer. Bei Ski Austria ist er aber nicht, auch wenn die ...
Vronis Freund ist leidenschaftlicher Skifahrer. Bei Ski Austria ist er aber nicht, auch wenn die Jacke das vermuten lassen könnte.(Bild: Veronika Aigner)

Veronika selbst hat daheim schon sehr viel Gold und Kristall in der Vitrine. Sie ist ein richtiger Medaillenhamster. Tierisch gut sind auch ihre Tätowierungen. Auf ihrem Körper gibt es schon eine Kuh, einen Fuchs, einen Hirsch, den Kopf eines Noriker-Pferdes und einen Traktor. Berufswunsch nach der Karriere: Landwirtin!

Schon häufiger vom Pferd gefallen
Ihr Sommer war sportlich: Surfen in Portugal, viele Ritte auf den Pferden der Familie und tatkräftige Hilfe bei der Heuernte daheim. Und das alles mit acht Prozent Sehvermögen. Veronika Aigner ist ein Multitalent. Ihre Behinderung merkt man ihr nicht an. Die Polizeisportlerin, die bei der Cobra in Wr. Neustadt im Innendienst arbeitet, kam jüngst zum Interview mit der „Krone“ im Stadtcafe Gloggnitz lässig mit dem Longboard.

Veronika Aigner mit einem der Noriker-Pferde der Familie.
Veronika Aigner mit einem der Noriker-Pferde der Familie.(Bild: Veronika Aigner)

Auf dem steht sie wie auf den Skiern bombensicher. Vom Pferd ist die 22-Jährige dagegen schon häufiger gefallen: „Das gehört dazu, das kann immer passieren. Du musst halt gleich immer aufsteigen und weiter geht‘s.“ Weitere Hobbys von ihr sind die Landjugend Hafnerberg-Nöstach und die Freiwillige Feuerwehr Gloggnitz Eichberg.

Lesen Sie auch:
Para-Skiass Johannes Aigner rast mit nur acht Prozent Sehvermögen die Pisten hinunter.
Fotos zeigen es
ÖSV-Ass ist bis über beide Ohren verliebt
06.11.2025

Auch Vronis Bruder ist bis über beide Ohren verliebt
Diese Woche befindet sich die 22-Jährige mit dem Team des Austrian Para Skiteams auf Trainingskurs in Sölden. Sie fühlt sich topfit. Das große Ziel in dieser Saison sind die Paralympics in Cortina, die sie mit ihrer Schwester Elisabeth als Guide bestreitet. Ihr Bruder Johannes startet mit Nico Haberl. Und auch er ist bis über beide Ohren verliebt, wie er jüngst auf Instagram zeigte.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
GesamtweltcupGoldPferd
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
96.636 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
83.075 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
79.972 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Ski Alpin
Schwer verliebt
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
Planschen im Pool
Österreichs Speed-Ass gewährt private Einblicke
Krone Plus Logo
Nach zwei Jahren Pause
ÖSV-Abfahrerin fiebert ihrem Renncomeback entgegen
Hirschers Comeback
Maier: „Er ist nach wie vor absolut siegfähig“
Krone Plus Logo
Gletscherbahnbrand
Streif-Gewinner ist Katastrophe knapp entronnen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf