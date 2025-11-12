Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel

Sie war heuer Doppel-Weltmeisterin und Siegerin Gesamtweltcup! Veronika Aigner ist einer der Topstars im Paraski. Und vor der anstehenden Paralympics-Saison verleiht ihr neuer Freund Roland der Gloggnitzerin noch größere Flügel.
„Vroni“ hat Schmetterlinge im Bauch. Bis über beide Ohren verliebt sagt sie über ihren neuen Freund Roland: „Profisportler ist er nicht, aber er geht leidenschaftlich gerne Skifahren! Ob er es gut kann, kann ich noch nicht beurteilen, weil ich ihn noch nie auf den Ski gesehen habe. Da muss ich mir noch ein Bild davon machen. Aber er hat mir erzählt, dass der Einkehrschwung auf jeden Fall sitzt.“
Veronika selbst hat daheim schon sehr viel Gold und Kristall in der Vitrine. Sie ist ein richtiger Medaillenhamster. Tierisch gut sind auch ihre Tätowierungen. Auf ihrem Körper gibt es schon eine Kuh, einen Fuchs, einen Hirsch, den Kopf eines Noriker-Pferdes und einen Traktor. Berufswunsch nach der Karriere: Landwirtin!
Schon häufiger vom Pferd gefallen
Ihr Sommer war sportlich: Surfen in Portugal, viele Ritte auf den Pferden der Familie und tatkräftige Hilfe bei der Heuernte daheim. Und das alles mit acht Prozent Sehvermögen. Veronika Aigner ist ein Multitalent. Ihre Behinderung merkt man ihr nicht an. Die Polizeisportlerin, die bei der Cobra in Wr. Neustadt im Innendienst arbeitet, kam jüngst zum Interview mit der „Krone“ im Stadtcafe Gloggnitz lässig mit dem Longboard.
Auf dem steht sie wie auf den Skiern bombensicher. Vom Pferd ist die 22-Jährige dagegen schon häufiger gefallen: „Das gehört dazu, das kann immer passieren. Du musst halt gleich immer aufsteigen und weiter geht‘s.“ Weitere Hobbys von ihr sind die Landjugend Hafnerberg-Nöstach und die Freiwillige Feuerwehr Gloggnitz Eichberg.
Auch Vronis Bruder ist bis über beide Ohren verliebt
Diese Woche befindet sich die 22-Jährige mit dem Team des Austrian Para Skiteams auf Trainingskurs in Sölden. Sie fühlt sich topfit. Das große Ziel in dieser Saison sind die Paralympics in Cortina, die sie mit ihrer Schwester Elisabeth als Guide bestreitet. Ihr Bruder Johannes startet mit Nico Haberl. Und auch er ist bis über beide Ohren verliebt, wie er jüngst auf Instagram zeigte.
