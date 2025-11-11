Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus

„Gasbrand ist etwas, worüber man in der Schule lernt … In der Ukraine sieht man es jedoch, weil die Menschen mit diesen Wunden da sitzen und nicht richtig versorgt werden – man kann sie einfach nicht schnell genug in ein Krankenhaus bringen, um sie richtig behandeln zu lassen.“ Auch bei bester medizinischer Versorgung gestaltet sich die Behandlung einer Gasbrand-Infektion als äußerst schwierig. Normalerweise wird infiziertes Gewebe chirurgisch entfernt und eine hohe Dosis an Antibiotika verabreicht.