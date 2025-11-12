Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB

Auch 27-köpfiger ÖGB-Vorstand mit üppigen Gagen

Das ist auch im ÖGB unter dem Strich meist nicht viel anders. Der Gewerkschaftsbund gibt auf seiner Website die Netto-Bezüge der 27 Mitglieder des Vorstands an. Eingerechnet sind da aber alle Bezüge, auch etwa als Nationalrat, Parteifunktionär oder Vorstand. Wie sich das Einkommen zusammensetzt, und wieviel davon zum Beispiel auf Gewerkschaftsfunktionen entfällt, ist nicht ausgewiesen. Abgezogen werden nicht nur Steuern und Sozialabgaben, sondern auch Parteiabgaben, was einigermaßen originell ist.