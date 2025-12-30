„Das hätte wirklich ganz böse ausgehen können“
Auto krachte in Bar
Was für ein missglücktes Parkmanöver! Ein Auto durchbrach die Glasfront der Bar von Mathias Meißnitzer, zerstörte einen Großteil des Lokals. Der Salzburger verspricht einen raschen Neustart – und erzählt der „Krone“ von den bangen Augenblicken ...
Das Türportal? Komplett demoliert. Der Boden? Übersät mit Scherben und Schutt. Das Interieur des Lokals? Massiv beschädigt und teils nicht mehr zu gebrauchen. Auch am Tag danach gleicht die Lenus Bar in Bischofshofen noch einem Schlachtfeld – und dennoch schnauft Chef Mathias Meißnitzer durch: „Das hätte noch viel böser enden können.“
