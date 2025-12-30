Vorteilswelt
Auto krachte in Bar

„Das hätte wirklich ganz böse ausgehen können“

Salzburg
30.12.2025 17:58
Mathias Meißnitzer steht in seiner schwer beschädigten Bar.
Mathias Meißnitzer steht in seiner schwer beschädigten Bar.(Bild: Markus Tschepp)

Was für ein missglücktes Parkmanöver! Ein Auto durchbrach die Glasfront der Bar von Mathias Meißnitzer, zerstörte einen Großteil des Lokals. Der Salzburger verspricht einen raschen Neustart – und erzählt der „Krone“ von den bangen Augenblicken ...

Das Türportal? Komplett demoliert. Der Boden? Übersät mit Scherben und Schutt. Das Interieur des Lokals? Massiv beschädigt und teils nicht mehr zu gebrauchen. Auch am Tag danach gleicht die Lenus Bar in Bischofshofen noch einem Schlachtfeld – und dennoch schnauft Chef Mathias Meißnitzer durch: „Das hätte noch viel böser enden können.“

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Salzburg

