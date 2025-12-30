Kaiser zieht Bilanz: „Würdig und selbstkritisch“

Opposition zeigt sich wenig begeistert

Sowohl die Kärntner FP als auch das Team Kärnten verweisen in ihren Reaktionen auf den hohen Kärntner Schuldenstand. „Rot und Schwarz machen Rekordschulden, aber statt in Investitionen fließen die Steuergelder in die aufgeblähte Verwaltung und die überbordende Bürokratie! SPÖ und ÖVP hinterlassen uns einen finanziellen und wirtschaftlichen Scherbenhaufen“, kritisiert FP-Chef Erwin Angerer und TK-Chef Gerhard Köfer betont: „Kärnten trägt Verantwortung gegenüber der Bevölkerung von heute und gegenüber den Kindern und Enkelkindern. Ihnen müssen wir Chancen vererben, nicht Schulden.“