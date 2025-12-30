Silvester im Dienst: Zwischen Prosit und Notfällen

Es ist der 1. Jänner – ein Schweizer Kracher liegt achtlos auf der Straße und wird von einem Zehnjährigen gefunden. Der Bursche hebt ihn auf und plötzlich explodiert der Feuerwerkskörper. Gabriele Gritsch-Olipp, erste Oberärztin der Abteilung für Kinder- und Jugendchirurgie am ELKI, erzählt von einem Unfall, der sich tief in ihr Gedächtnis brannte.