Gesang und Schauspiel

Musicalunterricht: Künstlerpaar fördert Talente

Kärnten
30.12.2025 22:00
Jasmin Eberl-Seeger in der Musical-Produktion „Cabaret“.
Jasmin Eberl-Seeger in der Musical-Produktion „Cabaret“.(Bild: Eutiner Seefestspiele)

Von den großen Bühnen zurück zur Heimat. Justus und Jasmin Eberl-Seeger kehren nach Kärnten zurück und bringen Musicalunterricht in die Tanzschule FAM of arts.

Von den renommierten Bühnen Deutschlands zurück in die Kärntner Heimat: Justus und Jasmin Eberl-Seeger haben sich bewusst für diesen Weg entschieden und bereichern nun die regionale Kulturlandschaft mit ihrer Erfahrung und einem neuen künstlerischen Angebot für Kinder und Jugendliche.

Nach Jahren im professionellen Opern- und Musicalbetrieb haben die beiden nun ihre Zelte in Kärnten aufgeschlagen. In der Tanzschule FAM of arts in Klagenfurt, die bislang ihren Schwerpunkt auf Hip-Hop und Urban Dance gelegt hat, bieten Justus und Jasmin Musicalunterricht an.

Justus und Jasmin Eberl-Seeger bieten Musicalunterricht an.
Justus und Jasmin Eberl-Seeger bieten Musicalunterricht an.(Bild: Simone Preissegger)

Eine Symbiose zwischen den Disziplinen
„Wenn wir gemeinsam unterrichten, wollen wir eine Geschichte erzählen“, sind sich beide einig. Neben Tanz stehen auch Schauspiel und Gesang auf dem Stundenplan. Ziel ist es, eine Symbiose zwischen den Disziplinen zu schaffen. „Wir bringen aus unserem sehr professionellen Background viele Erfahrungen mit. Wir arbeiten pädagogisch, sind ausgebildete Lehrer und wollen vor allem Spaß vermitteln“, so das Paar.

Im Mittelpunkt steht dabei stets die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Jeder soll sich wohlfühlen, eigene Grenzen überschreiten dürfen und am Ende stolz auf sich sein können. „Zu sehen, wie Jugendliche auf der Bühne brillieren, ist genauso schön, wie wenn man selbst dort steht“, sagen sie.

Mit ihrem Engagement beweisen sie, dass große Kunst nicht nur an großen Häusern entsteht – sondern dort, wo Leidenschaft weitergegeben wird. Alle Informationen zu den Kursen finden sie hier

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
