Musicalunterricht: Künstlerpaar fördert Talente

Von den renommierten Bühnen Deutschlands zurück in die Kärntner Heimat: Justus und Jasmin Eberl-Seeger haben sich bewusst für diesen Weg entschieden und bereichern nun die regionale Kulturlandschaft mit ihrer Erfahrung und einem neuen künstlerischen Angebot für Kinder und Jugendliche.

Nach Jahren im professionellen Opern- und Musicalbetrieb haben die beiden nun ihre Zelte in Kärnten aufgeschlagen. In der Tanzschule FAM of arts in Klagenfurt, die bislang ihren Schwerpunkt auf Hip-Hop und Urban Dance gelegt hat, bieten Justus und Jasmin Musicalunterricht an.