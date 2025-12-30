Vorteilswelt
„Als Scherz gedacht“

SPÖ-Ortschef stellte nackten Hintern ins Internet

Oberösterreich
30.12.2025 17:55
Egon Höll, SPÖ-Bürgermeister Obertraun.
Egon Höll, SPÖ-Bürgermeister Obertraun.(Bild: Marion Hörmandinger)

Dieser Spaß ging nach hinten los! Egon Höll, der SPÖ-Bürgermeister von Obertraun (Oberösterreich), teilte ein Foto seines nackten Hinterns auf seiner privaten Facebook-Seite. Grund: Er hatte einen großen blauen Fleck nach einem Sturz beim Skifahren. „Es war nur als Scherz gedacht“, so seine erste Reaktion gegenüber der „Krone“.

„Ich habe in letzter Zeit so viele ganz tätowierte Muskelmänner gesehen, da habe ich auf der Skipiste den Selbsttest gestartet“, so lautete der Text zu einem Foto, das Obertrauns Bürgermeister Egon Höll (SPÖ) gestern auf seinem Facebook-Kanal gepostet hatte. Auf dem Bild war das nackte Hinterteil des Ortschefs zu sehen.

Oberösterreich
