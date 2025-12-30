SPÖ-Ortschef stellte nackten Hintern ins Internet

„Ich habe in letzter Zeit so viele ganz tätowierte Muskelmänner gesehen, da habe ich auf der Skipiste den Selbsttest gestartet“, so lautete der Text zu einem Foto, das Obertrauns Bürgermeister Egon Höll (SPÖ) gestern auf seinem Facebook-Kanal gepostet hatte. Auf dem Bild war das nackte Hinterteil des Ortschefs zu sehen.