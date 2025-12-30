„Schrecklich, dass junge Leben ausgelöscht wurden“

1500 Öffi-Blockaden: Kann Wien nicht einparken?
Der fürchterliche Unfall auf der Tiroler Reschenstraße, bei dem am Montagabend ein 17- und ein 18-Jähriger ihr Leben verloren, sorgt für große Betroffenheit. Auch für die Einsatzkräfte vor Ort war die Situation nicht einfach.
Die Verstorbenen stammen aus der sich ebenfalls im Bezirk Landeck befindlichen Gemeinde Kaunertal, wie Heinz Kofler, Bürgermeister von Prutz, gegenüber der „Krone“ erklärte. „Sie waren auch bei uns bekannt. Es ist einfach schrecklich, dass zwei so junge Leben ausgelöscht wurden.“
