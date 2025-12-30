Rechnungshof nahm Millionenprojekt unter die Lupe

Schon 2024 stießen das Klinikum Klagenfurt und das LKH Villach bei Untersuchungen mit Koronarangiographie-Anlagen, mit denen Herzkranzgefäße und mögliche Engstellen sichtbar gemacht werden können, an die Kapazitätsgrenzen. Und weil bis 2027 ein Anstieg der Untersuchungen um 17 Prozent prognostiziert wird, wurden im Regionalen Strukturplan Gesundheit zwei neue Anlagen für das Klinikum beschlossen – bis zum Jahr 2030 soll es dann in Kärnten insgesamt vier geben.