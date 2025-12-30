Vorteilswelt
Wirbel um Theorie

Zodiac-Killer soll auch die „Dahlie“ getötet haben

Ausland
30.12.2025 15:14
Ein Hobby-Codeknacker sagt, er habe den Zodiac-Killer identifiziert – und dieser soll auch ...
Ein Hobby-Codeknacker sagt, er habe den Zodiac-Killer identifiziert – und dieser soll auch Elizabeth Short im Jahr 1947 getötet haben.(Bild: Krone KREATIV/APA/Wikipedia)

Zwei ikonische, ungelöste Verbrechen, ein einziger Täter? Ein Amateur-Detektiv will die Identität des Zodiac-Killers herausgefunden haben – und bringt den Verdächtigen auch direkt mit dem Mord an der „Schwarzen Dahlie“ in Verbindung. In den USA schlägt die neue Theorie hohe Wellen. Was dahinter steckt, weiß Krone+. 

0 Kommentare

Es klingt wie der Plot eines mittelmäßigen Hollywood-Thrillers: Ein Amateurdetektiv und Hobby-Codeknacker namens Alex Baber behauptet vollmundig, die Identität des legendären „Zodiac“-Killers enthüllt zu haben. Es wird noch wilder: Derselbe Täter soll auch den grausamen Mord an Elizabeth Short, bekannt als die „Schwarze Dahlie“, im Jahr 1947 begangen haben.

Lukas Luger
Lukas Luger
Loading
Folgen Sie uns auf