Wirbel um Theorie
Zodiac-Killer soll auch die „Dahlie“ getötet haben
Zwei ikonische, ungelöste Verbrechen, ein einziger Täter? Ein Amateur-Detektiv will die Identität des Zodiac-Killers herausgefunden haben – und bringt den Verdächtigen auch direkt mit dem Mord an der „Schwarzen Dahlie“ in Verbindung. In den USA schlägt die neue Theorie hohe Wellen. Was dahinter steckt, weiß Krone+.
Es klingt wie der Plot eines mittelmäßigen Hollywood-Thrillers: Ein Amateurdetektiv und Hobby-Codeknacker namens Alex Baber behauptet vollmundig, die Identität des legendären „Zodiac“-Killers enthüllt zu haben. Es wird noch wilder: Derselbe Täter soll auch den grausamen Mord an Elizabeth Short, bekannt als die „Schwarze Dahlie“, im Jahr 1947 begangen haben.
Weiterlesen mit Krone+
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.