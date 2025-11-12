„Kalifat“-Plakate sorgen für Sturm der Entrüstung

In Deutschland gingen im Vorjahr Tausende Zuwanderer auf die Straße und forderten das Kalifat. Undenkbar in Österreich? Leider nein. Experten warnen immer öfter vor dem Einfluss von Islamisten. Und nun tauchen in Wien Plakate mit der Parole „Kalifat ist die Lösung“ auf. Die Aufregung ist groß. „Das ist Hochverrat an der Demokratie und gehört sofort gefahndet!“, ist noch eine der druckfähigen Reaktionen, die ein Leser der „Krone“ schickte, nachdem er die Plakate im Bruno-Kreisky-Park in Margareten entdeckt hatte.