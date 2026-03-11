Anschlagspläne in Istanbul: IS-Anhänger angeklagt

Konkret soll der Mann einen in Saudi-Arabien inhaftierten Komplizen psychisch unterstützt und bestärkt haben. Dieser hatte im März 2024 in Mekka versucht, einen Sicherheitsbeamten der heiligen Moschee mit einem Messer zu töten, und dabei vier weitere Menschen verletzt. Laut Ermittlern sollen mehrere Beteiligte bereits zuvor Anschläge in Mekka, Dubai und Istanbul vorbereitet haben.