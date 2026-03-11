Vorteilswelt
Prozess in Wien

Anschlagspläne in Istanbul: IS-Anhänger angeklagt

Wien
11.03.2026 16:32
(Bild: AP, krone.at-Grafik (Symbolbild))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Staatsanwaltschaft Wien hat am Mittwoch Anklage gegen einen 20-Jährigen wegen mehrerer terroristischer Straftaten erhoben. Er soll gemeinsam mit Komplizen Anschläge im Namen der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) in Mekka, Dubai und Istanbul geplant haben.

Konkret soll der Mann einen in Saudi-Arabien inhaftierten Komplizen psychisch unterstützt und bestärkt haben. Dieser hatte im März 2024 in Mekka versucht, einen Sicherheitsbeamten der heiligen Moschee mit einem Messer zu töten, und dabei vier weitere Menschen verletzt. Laut Ermittlern sollen mehrere Beteiligte bereits zuvor Anschläge in Mekka, Dubai und Istanbul vorbereitet haben.

20-Jähriger reiste selbst nach Istanbul
Zudem soll der 20-Jährige selbst nach Istanbul gereist sein, um dort einen Anschlag auf Polizei oder Militär zu verüben. Die geplanten Taten wurden letztlich nicht umgesetzt.

Mitglied der Terrororganisation IS
Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, zwischen 2023 und Ende 2024 Mitglied der Terrororganisation IS gewesen zu sein und deren Ideologie unterstützt zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeklagten bis zu 20 Jahre Haft. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig.

Wien
11.03.2026 16:32
Wien
Prozess in Wien
Anschlagspläne in Istanbul: IS-Anhänger angeklagt
„Bin Business Angel“
Schillernder Hochstapler Danny K. vor Gericht
Krone Plus Logo
Tipps für Kollegen
Nach fünf Überfällen rüstet Trafikant Geschäft auf
Weniger Parkplätze
So soll jetzt der Verkehr aus Einkaufsmeile raus
Schock in Einrichtung
Drei Opfer bei Therapie missbraucht: Festnahme!
