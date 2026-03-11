Militärmusik Kärnten blickt auf 70 Jahre zurück

Jahr 1956, in einer Zeit des Aufbruchs in der jungen Republik Österreich, wurde die Militärmusik Kärnten gegründet. Sie wurde aus Musikern der Gendarmerieschule Kärnten II in Spittal an der Drau aufgestellt. Kurz darauf erfolgte die Eingliederung in das Feldjägerbataillon 25. In der ersten Phase übernahm Rudolf Kummerer – der Komponist des „Kaiserschützen-Marsches“, des „Gendarmerie-Marsches“ und des Marsches „Sieg oder Tod im Alpenrot“ – die Funktion des Kapellmeisters. Theo Haslinger löste ihn noch 1956 ab und gilt damit offiziell als erster Kärntner Militärkapellmeister. Er dirigierte die musikalischen Soldaten bis 1960.