Militärmusik Kärnten blickt auf 70 Jahre zurück

Die Militärmusik Kärnten hat eine mehr als bewegte Geschichte – seit sieben Jahrzehnten wird musiziert. Das alles und mehr wird am Donnerstag bei einem großen Jubiläumskonzert in Klagenfurt gefeiert. Die „Kärntner Krone“ blickt daher auf Highlights und Schicksalstage zurück.
Jahr 1956, in einer Zeit des Aufbruchs in der jungen Republik Österreich, wurde die Militärmusik Kärnten gegründet. Sie wurde aus Musikern der Gendarmerieschule Kärnten II in Spittal an der Drau aufgestellt. Kurz darauf erfolgte die Eingliederung in das Feldjägerbataillon 25. In der ersten Phase übernahm Rudolf Kummerer – der Komponist des „Kaiserschützen-Marsches“, des „Gendarmerie-Marsches“ und des Marsches „Sieg oder Tod im Alpenrot“ – die Funktion des Kapellmeisters. Theo Haslinger löste ihn noch 1956 ab und gilt damit offiziell als erster Kärntner Militärkapellmeister. Er dirigierte die musikalischen Soldaten bis 1960.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.