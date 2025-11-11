„Etwas zusammen führen, was lange zusammengehört“

Kulturgenuss inklusive Bahnfahrt und Öffis

Das Abo für die vier Vorstellungen beinhaltet aber nicht bloß fulminante Vorstellungen, auch die Bahnfahrt und die Anreise von und zu den Häusern – ohne Aufpreis. „Es war von der ersten Minute an ein Herzensprojekt, schließlich sind wir seit gut 50 Jahren auf beiden Seiten des Tunnels aktiv“, betont Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS. „Das Abo ist die erste konkrete Auswirkung der Koralm. Daher übernehmen wir die Kosten, hoffentlich stößt es auf viel Resonanz, wird zu einem Dauerprojekt.“ Die Vorstellungen sind so geplant, dass sich die Rückfahrt mit dem öffentlichen Verkehr problemlos ausgeht.