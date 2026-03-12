Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefahr in Verzug

Lkw mit chemischen Stoffen brannte auf Südautobahn

Kärnten
12.03.2026 17:51
Die Feuerwehren Völkermarkt, Poggersdorf und Grafenstein standen Donnerstagvormittag im Einsatz.
Die Feuerwehren Völkermarkt, Poggersdorf und Grafenstein standen Donnerstagvormittag im Einsatz.(Bild: FF Grafenstein)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein Sattelschlepper brannte am Donnerstagvormittag auf der Südautobahn in Richtung Graz. Das Fahrzeug war mit chemischen Stoffen beladen. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

0 Kommentare

Ein Berufskraftfahrer aus Litauen war am Donnerstag gegen 10.20 Uhr mit einem Sattelschlepper auf der Südautobahn in Richtung Graz unterwegs. Plötzlich begann der hintere Teil des Fahrzeuges zu brennen. Als der 66-Jährige das bemerkte, blieb er sofort auf dem Pannenstreifen auf Höhe Völkermarkt stehen.

Mit chemischen Stoffen beladen
Mit einem Handfeuerlöscher versuchte er zuerst noch den Brand zu löschen, denn der Anhänger war voll beladen mit Gefahrstoffen: organisches Peroxid Typ F in flüssiger Form und Wasserstoffperoxidkanistern.

„Erst durch die FF-Völkermarkt, Poggersdorf und Grafenstein, mit insgesamt 36 Mann, konnte der Brand vollständig gelöscht werden“, so die Landespolizeidirektion.

Die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten.
Die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten.(Bild: FF Grafenstein)

Zum Glück wurden die chemischen Stoffe nicht beschädigt und sind auch nicht ausgetreten. Während der Lösch- und Räumungsarbeiten war die Südautobahn im Bereich von 10.20 Uhr bis 11.10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
12.03.2026 17:51
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
323.575 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
186.283 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
162.365 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Hormuz-Sperre: Ölreserven reichen für drei Monate
1127 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Lenkerin verurteilt
Wann aus Bitte an Polizei Amtsmissbrauch wird
Gefahr in Verzug
Lkw mit chemischen Stoffen brannte auf Südautobahn
Krone Plus Logo
Fünfstellige Summe
Spielbetrieb in Kärnten kommt Schüttdorf teuer
Krone Plus Logo
Radwege fehlen
Radland Österreich – jedoch auf eigene Gefahr!
Zinsen als Spende?
1,5 Prozent Rendite: Bei der Caritas Geld anlegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf