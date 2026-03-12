Lkw mit chemischen Stoffen brannte auf Südautobahn

Ein Berufskraftfahrer aus Litauen war am Donnerstag gegen 10.20 Uhr mit einem Sattelschlepper auf der Südautobahn in Richtung Graz unterwegs. Plötzlich begann der hintere Teil des Fahrzeuges zu brennen. Als der 66-Jährige das bemerkte, blieb er sofort auf dem Pannenstreifen auf Höhe Völkermarkt stehen.