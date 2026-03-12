Lkw mit chemischen Stoffen brannte auf Südautobahn

Ein Sattelschlepper brannte am Donnerstagvormittag auf der Südautobahn in Richtung Graz. Das Fahrzeug war mit chemischen Stoffen beladen. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.
Ein Berufskraftfahrer aus Litauen war am Donnerstag gegen 10.20 Uhr mit einem Sattelschlepper auf der Südautobahn in Richtung Graz unterwegs. Plötzlich begann der hintere Teil des Fahrzeuges zu brennen. Als der 66-Jährige das bemerkte, blieb er sofort auf dem Pannenstreifen auf Höhe Völkermarkt stehen.
Mit chemischen Stoffen beladen
Mit einem Handfeuerlöscher versuchte er zuerst noch den Brand zu löschen, denn der Anhänger war voll beladen mit Gefahrstoffen: organisches Peroxid Typ F in flüssiger Form und Wasserstoffperoxidkanistern.
„Erst durch die FF-Völkermarkt, Poggersdorf und Grafenstein, mit insgesamt 36 Mann, konnte der Brand vollständig gelöscht werden“, so die Landespolizeidirektion.
Zum Glück wurden die chemischen Stoffe nicht beschädigt und sind auch nicht ausgetreten. Während der Lösch- und Räumungsarbeiten war die Südautobahn im Bereich von 10.20 Uhr bis 11.10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
