Schwieriger Einsatz

Steirer (82) nach Überschlag in Wrack eingeklemmt

Steiermark
11.11.2025 15:48
Der Lenker war im Wrack, das auf dem Dach liegen geblieben war, eingeklemmt.
Der Lenker war im Wrack, das auf dem Dach liegen geblieben war, eingeklemmt.(Bild: FF Stanz im Mürztal)

In Stanz im Mürztal (Steiermark) kam am Dienstag ein 82-jähriger Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Der Pkw überschlug sich und kam am Dach zu liegen. Einsatzkräfte mussten den verletzten Mann mit viel Fingerspitzengefühl aus dem Wrack befreien.

0 Kommentare

Dienstagvormittag kam ein 82-jähriger Obersteirer auf der L 114 in Fochnitz von der Straße ab. Der Pkw krachte gegen einen Wasserdurchlass, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der 82-Jährige war im Wrack eingeklemmt. 

Laut Polizei wird vermutet, dass gesundheitliche Probleme des Lenkers den Unfall ausgelöst hatten. Ein vorbeifahrender Lkw-Lenker leistete sofort Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. 

Am Auto entstand Totalschaden.
Am Auto entstand Totalschaden.(Bild: FF Stanz im Mürztal)

Für die Freiwilligen Feuerwehren Stanz, Kindberg und Edelsdorf begann ein heikler Einsatz: Sie mussten das Fahrzeug erst mit einem Kran anheben, um den Verletzten zu bergen. 

Der 82-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Leoben eingeliefert. 

