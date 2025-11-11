Steirer (82) nach Überschlag in Wrack eingeklemmt

In Stanz im Mürztal (Steiermark) kam am Dienstag ein 82-jähriger Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Der Pkw überschlug sich und kam am Dach zu liegen. Einsatzkräfte mussten den verletzten Mann mit viel Fingerspitzengefühl aus dem Wrack befreien.