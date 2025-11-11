Steirer (82) nach Überschlag in Wrack eingeklemmt

In Stanz im Mürztal (Steiermark) kam am Dienstag ein 82-jähriger Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Der Pkw überschlug sich und kam am Dach zu liegen. Einsatzkräfte mussten den verletzten Mann mit viel Fingerspitzengefühl aus dem Wrack befreien.
Dienstagvormittag kam ein 82-jähriger Obersteirer auf der L 114 in Fochnitz von der Straße ab. Der Pkw krachte gegen einen Wasserdurchlass, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der 82-Jährige war im Wrack eingeklemmt.
Laut Polizei wird vermutet, dass gesundheitliche Probleme des Lenkers den Unfall ausgelöst hatten. Ein vorbeifahrender Lkw-Lenker leistete sofort Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab.
Für die Freiwilligen Feuerwehren Stanz, Kindberg und Edelsdorf begann ein heikler Einsatz: Sie mussten das Fahrzeug erst mit einem Kran anheben, um den Verletzten zu bergen.
Der 82-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Leoben eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.