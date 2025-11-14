„Wer hier leben will, muss die Sprache können“

Schriftdeutsch in Schulklassen oder Mundart?

Ein Zusammenhaltsgefühl ist wichtig für eine Gesellschaft in einer Zeit, in der große globale Probleme von außen auf einen wirken. Und Sprache verbindet, gerade beim Thema Integration. „Und wir müssen darauf bestehen: Wer bei uns zu Hause sein will, muss auch die Sprache können.“ Bei Schriftdeutsch allein gehe auch eine gewisse Kultur verloren – obwohl es in Schulklassen oft genutzt werde, um einander bei unterschiedlicher Herkunft besser zu verstehen.