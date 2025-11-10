Papst Leo XIV. schwärmt für „Sound of Music“

Sound of Papa

Einer der Lieblingsfilme von Papst Leo XIV. ist dabei der Musicalfilm „The Sound of Music“, der seit Jahrzehnten hunderttausende Touristen pro Jahr zu den Original-Drehorten in und um Salzburg zieht. Der Film feiert heuer sein 60-jähriges Jubiläum und wurde weltweit von rund 1,2 Milliarden Menschen gesehen. Die Geschichte um die singende Nonne Maria (Julie Andrews), die als Kindermädchen die gesamte Kinderschar des verwitweten Kapitäns von Trapp (Christopher Plummer) und schließlich auch den Vater selbst bezaubert, ist zum diesjährigen Jubiläum erneut in die Kinos gekommen.