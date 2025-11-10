Vatikan nach Salzburg
Papst Leo XIV. schwärmt für „Sound of Music“
Papst Leo XIV. soll am Samstag internationale Filmschaffende treffen. In einer Videobotschaft verriet er, welche Filme ihm besonders am Herzen liegen – von Klassikern bis hin zu Oscar-Hits. Auch der Musicalfilm um die Trapp-Familie ist hoch im Kurs.
Anlass für diese Bekundung ist ein anstehendes Treffen des Pontifex am Samstag mit italienischen und internationalen Filmschaffenden. Zur Vorbereitung auf die Begegnung veröffentlichte der Papst eine Videobotschaft, in der er einige für ihn bedeutsame Filme nennt.
Sound of Papa
Einer der Lieblingsfilme von Papst Leo XIV. ist dabei der Musicalfilm „The Sound of Music“, der seit Jahrzehnten hunderttausende Touristen pro Jahr zu den Original-Drehorten in und um Salzburg zieht. Der Film feiert heuer sein 60-jähriges Jubiläum und wurde weltweit von rund 1,2 Milliarden Menschen gesehen. Die Geschichte um die singende Nonne Maria (Julie Andrews), die als Kindermädchen die gesamte Kinderschar des verwitweten Kapitäns von Trapp (Christopher Plummer) und schließlich auch den Vater selbst bezaubert, ist zum diesjährigen Jubiläum erneut in die Kinos gekommen.
Film-Favoriten des Heiligen Vaters
Neben „The Sound of Music“ nannte Leo XIV. auch noch andere Lieblingsstreifen in seiner Videobotschaft. Darunter: „Ist das Leben nicht schön?“, von Frank Capra (1946), „Eine ganz normale Familie“ (1980) von Robert Redford und „Das Leben ist schön“ (1997) von dem italienischen Oscarpreisträger Roberto Benigni.
Monica Bellucci und Spike Lee vor Ort
Bekannte Regisseure und Schauspieler beteiligen sich laut dem Vatikan ebenfalls an dem Treffen. Darunter sind die Oscar-Gewinner Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio, Liliana Cavani, Ferzan Özpetek und Matteo Garrone. Auch die italienische Schauspielerin Monica Bellucci sowie die Filmemacher Emir Kusturica, Spike Lee und Gus Van Sant werden dabei sein. Die Veranstaltung wird vom Dikasterium (Amt der katholischen Kirche) für Kultur und Bildung gemeinsam mit dem Dikasterium für Kommunikation und den Vatikanischen Museen organisiert. Sie gehört zu den Begegnungen, die im Rahmen des Heiligen Jahres stattfinden.
