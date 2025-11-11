Vorteilswelt
„So billig!“

Harry & Meghan nach Jenner-Party scharf kritisiert

Royals
11.11.2025 09:01
Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden beim Verlassen der Party von Kris Jenner von Paparazzi ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden beim Verlassen der Party von Kris Jenner von Paparazzi geknipst.(Bild: Viennareport)

Hinter Herzogin Meghan und Prinz Harry liegt ein wahres Party-Wochenende: Die beiden feierten nicht nur auf einer Charity-Gala, sondern ließen auch Kris Jenner zum 70er hochleben. Doch für diesen Auftritt bekommen die Sussexes jetzt ihr Fett weg.

0 Kommentare

Mit viel Pomp, noch mehr Promis und einem glamourösen Bond-Thema feierte Kris Jenner am Wochenende auf dem Anwesen von Jeff Bezos ihren 70. Geburtstag. Unter das illustre Partyvolk, zu dem unter anderem Mariah Carey oder Justin Bieber gehörten, mischten sich an diesem Abend auch Prinz Harry und Herzogin Meghan.

„Pure Prahlerei“ nicht mit Monarchie vereinbar
Doch dass die Sussexes nun auch mit den Kardashians abhängen, sorgt in Großbritannien für jede Menge Spott und Häme. Palast-Insider lästerten nun gegenüber der „Page Six“, dass sich Harry und Meghan mit dieser Party-Aktion endgültig ins royale Aus katapultiert hätten.

Harry und Meghan feierten mit Kris Jenner, Jeff Bezos und Co.
Harry und Meghan feierten mit Kris Jenner, Jeff Bezos und Co.(Bild: Viennareport)

„Es ist so billig“, stellte ein Insider klar – und schimpfte weiter: „Das zeigt deutlich, wie weit Harry vom Rest der Familie entfernt ist.“ Vor allem von Thronfolger Prinz William, der versuche, mit einer bodenständigen und nahbaren Haltung die Monarchie in eine stabile Zukunft zu führen. 

„Diese Leute mögen in Amerika Stars sein, aber diese pure Prahlerei steht im Widerspruch zu dem, was Prinz William mit seinem Leben und der Monarchie erreichen will“, ätzte der Palast-Insider weiter.

Harry und Meghan etwa scheinheilig?
Darüber hinaus müssen sich die Sussexes nach ihrem Party-Auftritt bei den Kardashians auch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie scheinheilig seien.

Zumindest Meghan scheint sich auf Kris Jenners Party gut unterhalten zu haben.
Zumindest Meghan scheint sich auf Kris Jenners Party gut unterhalten zu haben.(Bild: Viennareport)

Denn bis vor Kurzem hatten Harry und Meghan noch ein angespanntes Verhältnis zu Mark Zuckerberg, kritisierten den Meta-CEO noch im Jänner scharf, nachdem dieser die Facebook-Fakten-Checks abgeschafft hatte. Dass Zuckerberg nun auch zu Jenners Partygästen gehörte, schien Meghan und Harry allerdings nicht zu stören.

Von Bezos eingeladen?
Dass Harry und Meghan überhaupt zur großen 007-Sause der Kardashians eingeladen wurden, könnte auch mit dem neuesten Karriere-Coup der Herzogin von Sussex zusammenhängen. Denn wie erst letzte Woche bekannt wurde, wird die 44-Jährige acht Jahre nach ihrem Aus bei der Anwaltsserie „Suits“ erstmals wieder als Schauspielerin vor der Kamera stehen – und das ausgerechnet für einen Film, der von Jeff Bezos‘ Filmfirma Amazon MGM produziert wird.

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren am Sonntag auf gleich zwei Promi-Partys zu Gast. 
Fotos plötzlich gelöscht
Ob Harry und Meghan ihr Party-Besuch nach der öffentlichen Kritik womöglich doch peinlich war? Gut möglich! Denn Fotos, die Kris Jenner und die Kardashians gemeinsam mit den Sussexes zeigen, wurden still und heimlich wieder aus dem Instagram-Posting des Geburtstagskindes sowie vom Profil von Kim Kardashian gelöscht ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
