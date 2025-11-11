Harry & Meghan nach Jenner-Party scharf kritisiert

Von Bezos eingeladen?

Dass Harry und Meghan überhaupt zur großen 007-Sause der Kardashians eingeladen wurden, könnte auch mit dem neuesten Karriere-Coup der Herzogin von Sussex zusammenhängen. Denn wie erst letzte Woche bekannt wurde, wird die 44-Jährige acht Jahre nach ihrem Aus bei der Anwaltsserie „Suits“ erstmals wieder als Schauspielerin vor der Kamera stehen – und das ausgerechnet für einen Film, der von Jeff Bezos‘ Filmfirma Amazon MGM produziert wird.