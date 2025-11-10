Zwei tote Katzen in Tirol in Müllsäcken gefunden

Gegen Mitternacht wurden in der Nacht auf Montag die Tierkadaver der beiden Katzen im Bereich der B175 Wildbichler Straße in Ebbs (Bezirk Kufstein) entdeckt. Ein bisher unbekannter Täter hatte die zwei toten Tiere jeweils in einem schwarzen Müllsack verpackt und im Gebüsch zwischen Fußgängerweg und angrenzendem Schotterweg entsorgt.