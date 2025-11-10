Zwei tote Katzen in Tirol in Müllsäcken gefunden

Zwei tote Katzen in einem Müllsack sind in der Nacht auf Montag in Ebbs in Tirol aufgefunden worden. Die Polizei geht von vorsätzlicher Tierquälerei aus, die Samtpfoten könnten ertränkt worden sein.
Gegen Mitternacht wurden in der Nacht auf Montag die Tierkadaver der beiden Katzen im Bereich der B175 Wildbichler Straße in Ebbs (Bezirk Kufstein) entdeckt. Ein bisher unbekannter Täter hatte die zwei toten Tiere jeweils in einem schwarzen Müllsack verpackt und im Gebüsch zwischen Fußgängerweg und angrenzendem Schotterweg entsorgt.
Keine äußerlichen Verletzungen
„Die beiden Katzen wiesen keine äußerlichen Verletzungen auf. Ein Ertränken der Tiere kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es seitens der Polizei. Die Untersuchung der Kadaver wurde veranlasst.
Ermittlungen der Polizei laufen
Bei den Tieren handelt es sich um eine schwarze sowie um eine orange Katze mit Tabbymuster und einem verkürzten, etwa fünf Zentimeter langen Schwanz. Die Ermittlungen laufen.
