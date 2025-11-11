Krankgeschriebener Bürgermeister baut Suff-Unfall

Seit August krankgeschrieben

Späth ist bis Ende November krankgeschrieben. Seit August ist das Stadtoberhaupt gesundheitlich nicht in der Lage, sein Amt auszuüben. „Er befindet sich aktuell in medizinischer Behandlung und kann seine Dienstgeschäfte derzeit nicht ausüben. Der Aufenthalt an seinem Wohnort, im Rahmen dessen sich der Vorfall ereignet hat, war mit den behandelnden Ärzten abgestimmt“, so sein Anwalt in einer schriftlichen Presseerklärung.