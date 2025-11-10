Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“

Diese Woche wird es laut im Kosmos! Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt im Studio-Talk mit Jana Pasching, warum die aktuelle Merkur-Mars-Konjunktion für viel Gesprächsstoff sorgt – ob in Diskussionen, hitzigen Debatten oder beim täglichen Austausch. Doch Vorsicht: Merkur ist rückläufig! Neue Verträge, technische Käufe oder große Deals sollten besser auf Ende des Monats verschoben werden. Stattdessen ist jetzt die ideale Zeit, alte Projekte abzuschließen und Ordnung zu schaffen.

Auch Jupiter zeigt Wirkung: Ab Dienstag wird er rückläufig – Erfolg und Wachstum bleiben, brauchen aber etwas mehr Geduld. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!