Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“

Diese Woche wird es laut im Kosmos! Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt im Studio-Talk mit Jana Pasching, warum die aktuelle Merkur-Mars-Konjunktion für viel Gesprächsstoff sorgt – ob in Diskussionen, hitzigen Debatten oder beim täglichen Austausch. Doch Vorsicht: Merkur ist rückläufig! Neue Verträge, technische Käufe oder große Deals sollten besser auf Ende des Monats verschoben werden. Stattdessen ist jetzt die ideale Zeit, alte Projekte abzuschließen und Ordnung zu schaffen.
Auch Jupiter zeigt Wirkung: Ab Dienstag wird er rückläufig – Erfolg und Wachstum bleiben, brauchen aber etwas mehr Geduld. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.