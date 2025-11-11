SPÖ lobt Aus von Park-Abzocke von Parteigenossen

SPÖ-Mann kassierte ab

Die „Krone“ berichtete mehrfach über die Masche auf dem Privatgrundstück in Lehen. Auch darüber, dass hinter der Abzocke das Unternehmen eines SPÖ-Politikers aus dem Flachgau steckt. Seit wenigen Tagen steht nun just an der Stelle einen Aufsteller der Sozialdemokraten. „Das ist schon ein bisserl komisch, wenn es nicht tragisch wäre“, sagt ein Passant, der hier selbst schon zur Kasse gebeten wurde.