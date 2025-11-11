Vorteilswelt
3 Punkte in 7 Runden

Altacher verbessert, aber noch nicht gut genug

Vorarlberg
11.11.2025 09:55
Beim LASK präsentierte sich Altach verbessert, Punkte gab es dennoch keine.
Beim LASK präsentierte sich Altach verbessert, Punkte gab es dennoch keine.(Bild: GEPA)

Sieben Spiele ohne vollen Erfolg – Altach holte seit der sechsten Runde nur drei Punkte. Und ist damit das schlechteste Team der letzten Wochen. Auch wenn die Leistung beim LASK deutlich besser war als jene beim GAK, zum Punktgewinn reichte es wieder nicht.

Der zweitbeste Saisonstart ist Geschichte, Altach ist in einer handfesten Krise angekommen. Da nützen auch Durchhalteparolen nichts, weil vor allem das Offensivspiel seit Wochen schlechter bzw. für die Gegner durchsichtiger geworden ist.

Altachs alte Problemzone
Der beste Mannschaftsteil in Linz waren Torhüter Dejan Stojanovic und seine Vorderleute. Nach vorne wurden die Leistungen zusehends schwächer, die Stürmer Ousmane Diawara und Marlon Mustapha kamen bis auf das Abseitstor von Mustapha nie zur Geltung.

Zwei echte Alternativen
Zwei Lichtblicke in Linz waren Filip Milojevic und Erkin Yalcin – trotz seines Eigentores. Die beiden haben klar aufgezeigt, dass sie die Zukunft im Altacher Bundesligafußball sind. Entschlossen, kampfstark und auch fußballerisch besser als manch einer der Stammspieler. 

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
