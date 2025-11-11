Zeitungsmacher fühlten sich von Posting beleidigt

Wenn sich jemand durch Facebook-Postings in seiner Ehre gekränkt oder in seinen Rechten verletzt fühlt, kann er sich vor Gericht zur Wehr setzen – mit einer Privatanklage vor Gericht. Davon macht nicht nur so mancher Politiker regelmäßig Gebrauch – wie berichtet, hatte Ex-FPÖ-Boss Heinz Christian Strache einen Oberösterreicher vor den Kadi gebracht, nachdem dieser Zeitungsartikel mit falschen Anschuldigungen ihm gegenüber geteilt hatte.