Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund

Sexistische Bemerkungen bei früheren Behandlungen

„Es war sozusagen eine akademische Forschung und ich habe sie eben nicht als Patientin, sondern als Freundin gesehen. Außerdem habe ich gefragt, ob ich sie sehen kann“, betonte der Familienvater. Erst als der Angeklagte eine Brustwarze – wie von der Staatsanwältin formuliert – „abgeschleckt hat“, gab die Patientin dem Therapeuten zu verstehen, dass sie dies nicht wolle und er dies bei seiner Frau machen solle. „Auch bei früheren Sitzungen gab es immer wieder sexistische Bemerkungen, aber diese habe ich einfach weggelächelt“, sagte das vermeintliche Opfer.