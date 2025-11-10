Magdeburg: Weihnachtsmarkt bleibt geschlossen

Ausgerechnet an dem Tag, an dem in Magdeburg der Prozess gegen den Attentäter von 2024, Taleb A., begann, kam die Absage für den heurigen Weihnachtsmarkt. Ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes, das gravierende Mängel im Sicherheitskonzept rügt, sorgte am Montag in der Stadtverwaltung für helle Aufregung und scharfe Kritik. Die vorläufige Nicht-Genehmigung des Marktes, dessen Buden und 14 Meter hoher Christbaum am Alten Markt bereits stehen, schlug hohe Wellen. Die feierliche Eröffnung wäre eigentlich am 20. November.