Lewis Hamilton flucht: „Diese Leute sind ein Witz“

Mit 29 Runden Verspätung wurde dem 40-Jährigen mitgeteilt, fünf Sekunden einbüßen zu müssen. Ein Funkspruch, der beim Fahrer gar nicht gut ankam. „Diese Leute sind ein Witz, ein kompletter Witz. Das Auto ist herübergezogen, daher hat er meinen Frontflügel berührt“, schimpfte Hamilton über die FIA.