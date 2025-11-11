Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der Frust war groß

Lewis Hamilton flucht: „Diese Leute sind ein Witz“

Formel 1
11.11.2025 10:07
Lewis Hamilton ging beim Brasilien-GP leer aus.
Lewis Hamilton ging beim Brasilien-GP leer aus.(Bild: AP/Ettore Chiereguini)

„Diese Leute sind ein Witz, ein kompletter Witz“, war Lewis Hamilton beim Großen Preis von Brasilien mit der Entscheidung der Rennleitung, gegen den Ferrari-Piloten eine Fünfsekundenstrafe zu verhängen, überhaupt nicht einverstanden. Generell erlebte der Brite ein Wochenende zum Vergessen.

0 Kommentare

Platz sieben im Sprint, Ausfall im Rennen. Für Hamilton markierte das Rennwochenende in Interlagos den neuen Tiefpunkt seit seiner Unterschrift bei Ferrari. Obendrein kassierte der siebenfache Weltmeister eine Zeitstrafe – die zweite in Folge. 

Lesen Sie auch:
Der beschädigte Bolide von Charles Leclerc
Rückschlag in der WM
„Eine Schande!“ Mega-Frust nach Ferrari-Fiasko
10.11.2025
Aus in Brasilien
Hamilton frustriert: „Ich lebe in einem Albtraum“
10.11.2025

Kollision mit Colapinto
Nachdem bereits in Mexiko ein Abstecher ins Grüne mit zehn Extra-Sekunden geahndet worden war, sammelte Hamilton nach einer Kollision mit Franco Colapinto die nächste Strafe. 

Mit 29 Runden Verspätung wurde dem 40-Jährigen mitgeteilt, fünf Sekunden einbüßen zu müssen. Ein Funkspruch, der beim Fahrer gar nicht gut ankam. „Diese Leute sind ein Witz, ein kompletter Witz. Das Auto ist herübergezogen, daher hat er meinen Frontflügel berührt“, schimpfte Hamilton über die FIA.

Einen großen Einfluss hatte die Strafe ohnehin nicht. Aufgrund des Schadens, den sich Hamiltons Auto bei der Berührung zugezogen hatte, musste der Engländer den Motor nach 38 Runden abdrehen. „Ich lebe in einem Albtraum“, fasste er das Wochenende anschließend frustriert zusammen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lewis Hamilton
Mexiko
Ferrari
Auto
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
178.714 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.296 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
106.735 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf