Eagles besiegen Packers, Giants feuern Chefrainer

Eagles-Quarterback Jalen Hurts kam in einem von beiden Defensivreihen dominierten Spiel auf lediglich 183 Yards nach Pässen, Jordan Love auf der anderen Seite verbuchte 176. Insgesamt zehnmal beendeten beide Teams ihre Angriffsserien mit einem Punt und kickten den Ball zum Gegner. Für die Eagles war es der siebente Saisonsieg im neunten Spiel. Die Packers stehen auf Rang sieben der NFC. Das ist der letzte Platz, der zur Teilnahme am Play-off berechtigt. In der NFC North sind die Packers nur Dritter hinter den Detroit Lions und den Chicago Bears. Noch vor zwei Wochen hatten die Packers die beste Bilanz aller Teams in der NFC.