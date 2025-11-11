Eagles besiegen Packers, Giants feuern Chefrainer

Die Footballer der Philadelphia Eagles haben zum Abschluss des 10. NFL-Spieltags die Green Bay Packers auswärts niedergerungen. Mit einem 10:7-Erfolg verteidigte der amtierende Champion seinen Spitzenplatz in der Conference NFC.
Die Packers vergaben in den Schlusssekunden einen Field-Goal-Versuch aus 64 Yards, es wäre das Field Goal aus der drittgrößten Entfernung in der NFL-Geschichte gewesen. Den Unterschied machte daher am Ende das Field Goal der Eagles im dritten Viertel.
Eagles-Quarterback Jalen Hurts kam in einem von beiden Defensivreihen dominierten Spiel auf lediglich 183 Yards nach Pässen, Jordan Love auf der anderen Seite verbuchte 176. Insgesamt zehnmal beendeten beide Teams ihre Angriffsserien mit einem Punt und kickten den Ball zum Gegner. Für die Eagles war es der siebente Saisonsieg im neunten Spiel. Die Packers stehen auf Rang sieben der NFC. Das ist der letzte Platz, der zur Teilnahme am Play-off berechtigt. In der NFC North sind die Packers nur Dritter hinter den Detroit Lions und den Chicago Bears. Noch vor zwei Wochen hatten die Packers die beste Bilanz aller Teams in der NFC.
Daboll muss gehen
Unterdessen haben die New York Giants ihren Cheftrainer Brian Daboll gefeuert. Nach einer Niederlage am Sonntag bei den Chicago Bears halten die New Yorker nach zehn Runden nur bei zwei Siegen. Offensive Coordinator Mike Kafka übernimmt interimistisch die Aufgaben Dabolls, der seit 2022 sportlich das Sagen hatte und in 61 Partien auf 20 Siege, 40 Niederlagen und ein Remis kam und eine Play-off-Teilnahme (2022) verzeichnete.
