Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NFL

Eagles besiegen Packers, Giants feuern Chefrainer

US-Sport
11.11.2025 09:14
NFL-Champion Philadelphia Eagles besiegt die Green Bay Packers.
NFL-Champion Philadelphia Eagles besiegt die Green Bay Packers.(Bild: AP/Matt Ludtke)

Die Footballer der Philadelphia Eagles haben zum Abschluss des 10. NFL-Spieltags die Green Bay Packers auswärts niedergerungen. Mit einem 10:7-Erfolg verteidigte der amtierende Champion seinen Spitzenplatz in der Conference NFC. 

0 Kommentare

Die Packers vergaben in den Schlusssekunden einen Field-Goal-Versuch aus 64 Yards, es wäre das Field Goal aus der drittgrößten Entfernung in der NFL-Geschichte gewesen. Den Unterschied machte daher am Ende das Field Goal der Eagles im dritten Viertel.

Eagles-Quarterback Jalen Hurts kam in einem von beiden Defensivreihen dominierten Spiel auf lediglich 183 Yards nach Pässen, Jordan Love auf der anderen Seite verbuchte 176. Insgesamt zehnmal beendeten beide Teams ihre Angriffsserien mit einem Punt und kickten den Ball zum Gegner. Für die Eagles war es der siebente Saisonsieg im neunten Spiel. Die Packers stehen auf Rang sieben der NFC. Das ist der letzte Platz, der zur Teilnahme am Play-off berechtigt. In der NFC North sind die Packers nur Dritter hinter den Detroit Lions und den Chicago Bears. Noch vor zwei Wochen hatten die Packers die beste Bilanz aller Teams in der NFC.

Daboll muss gehen
Unterdessen haben die New York Giants ihren Cheftrainer Brian Daboll gefeuert. Nach einer Niederlage am Sonntag bei den Chicago Bears halten die New Yorker nach zehn Runden nur bei zwei Siegen. Offensive Coordinator Mike Kafka übernimmt interimistisch die Aufgaben Dabolls, der seit 2022 sportlich das Sagen hatte und in 61 Partien auf 20 Siege, 40 Niederlagen und ein Remis kam und eine Play-off-Teilnahme (2022) verzeichnete.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
177.597 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
121.978 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
106.251 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr US-Sport
NFL
Eagles besiegen Packers, Giants feuern Chefrainer
Letzter Wunsch
Für verstorbene Freundin: „Gronk“ gibt Comeback
Krone Plus Logo
An Fans aus Österreich
Raimanns „Chefin“gab eine Lokalrunde aus
Aufreger in der NFL
Erst mit Trump-Gruß gefeiert, dann Schlag kassiert
Auch Olympia-Goldener
2487 Partien! Trainer-Legende Wilkens ist tot

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf