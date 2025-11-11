So starten KAC und VSV in die erste Derbywoche

Nach der Nationalteampause ist vor dem 360. Kärntner Eishockey-Derby! Und schon jetzt ist klar: Beide Klubs müssen am Freitag fix auf wichtige Stützen verzichten. Zu Petersen, Maier und Gomboc kommt beim KAC Clemens Unterweger dazu, der sich ja beim Nationalteam eine Oberschenkelverletzung zuzog. Heute stoßen die restlichen Teamcracks wieder zum KAC-Training – morgen kommt Linz. Da feiert Fabian Hochegger (24) endlich seine Saisonpremiere, ist nach Verletzung retour.