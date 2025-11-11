So starten KAC und VSV in die erste Derbywoche

Das 360. Kärntner Eishockey-Derby steigt am Freitag (19.15) in Villach. Nach der Nationalteampause sind sowohl KAC als auch VSV wieder im Training. Während die Rotjacken am Mittwoch noch Linz zu Gast haben, gilt bei den Adlern schon vollster Fokus auf den Vergleich mit dem Lokalrivalen.
Nach der Nationalteampause ist vor dem 360. Kärntner Eishockey-Derby! Und schon jetzt ist klar: Beide Klubs müssen am Freitag fix auf wichtige Stützen verzichten. Zu Petersen, Maier und Gomboc kommt beim KAC Clemens Unterweger dazu, der sich ja beim Nationalteam eine Oberschenkelverletzung zuzog. Heute stoßen die restlichen Teamcracks wieder zum KAC-Training – morgen kommt Linz. Da feiert Fabian Hochegger (24) endlich seine Saisonpremiere, ist nach Verletzung retour.
Tuomie jubelte bei Deutschland-Cup
Beim VSV gab es nach einer ganzen freien Woche am Sonntag das erste Eistraining. Am Montag war auch Coach Tray Tuomie wieder dabei. Er besuchte in Landshut den Deutschland-Cup – wo sich Sohn Parker Tuomie (30/Kölner Haie) mit den Gastgebern gegen die Slowakei (3:0) den Turniersieg holte.
„Parker hatte in der Vorbereitung ja eine Gehirnerschütterung, wurde erst kurzfristig einberufen. Wir hatten ein paar schöne Tage dort, haben den ersten Geburtstag meiner Enkelin gefeiert“, erzählt Tray.
In Abstimmung mit den VSV-Ärzten und meinen Eltern wurde entschieden, die nächsten Wochen zu pausieren und regenerieren.
Paul SINTSCHNIG
Bei Villachs Talent Paul Sintschnig (16) gab’s am Montag immerhin leichte Entwarnung – die verletzte Schulter muss nicht operiert werden. „Die Physiotherapie beginnt diese Woche. In Abstimmung mit den VSV-Ärzten und meinen Eltern wurde entschieden, die nächsten Wochen zu pausieren und regenerieren“, so Sintschnig, der – wie Verteidiger Alex Wall – im Derby fix ausfällt.
Rebernig statt Sintschnig
„Um Pauli tut es mir sehr leid. Wir haben bis dahin seine Einsätze gut gehandhabt, um ihn vor so etwas zu schützen. Dass das jetzt passiert ist, ist sehr bitter“, so Tuomie, der in der Toplinie mit Hughes und Helewka wohl wieder Maxi Rebernig einsetzen wird.
