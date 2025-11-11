Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausfälle bei beiden

So starten KAC und VSV in die erste Derbywoche

Kärnten
11.11.2025 08:58
Matt Fraser (li.) und Philipp Lindner prallen am Freitag aufeinander.
Matt Fraser (li.) und Philipp Lindner prallen am Freitag aufeinander.(Bild: Pessentheiner Florian)

Das 360. Kärntner Eishockey-Derby steigt am Freitag (19.15) in Villach. Nach der Nationalteampause sind sowohl KAC als auch VSV wieder im Training. Während die Rotjacken am Mittwoch noch Linz zu Gast haben, gilt bei den Adlern schon vollster Fokus auf den Vergleich mit dem Lokalrivalen.

0 Kommentare

Nach der Nationalteampause ist vor dem 360. Kärntner Eishockey-Derby! Und schon jetzt ist klar: Beide Klubs müssen am Freitag fix auf wichtige Stützen verzichten. Zu Petersen, Maier und Gomboc kommt beim KAC Clemens Unterweger dazu, der sich ja beim Nationalteam eine Oberschenkelverletzung zuzog. Heute stoßen die restlichen Teamcracks wieder zum KAC-Training – morgen kommt Linz. Da feiert Fabian Hochegger (24) endlich seine Saisonpremiere, ist nach Verletzung retour.

Fabian Hochegger ist beim KAC zurück, wird am Mittwoch gegen Linz erstmals in dieser Saison am ...
Fabian Hochegger ist beim KAC zurück, wird am Mittwoch gegen Linz erstmals in dieser Saison am Eis stehen.(Bild: GEPA pictures)

Tuomie jubelte bei Deutschland-Cup
Beim VSV gab es nach einer ganzen freien Woche am Sonntag das erste Eistraining. Am Montag war auch Coach Tray Tuomie wieder dabei. Er besuchte in Landshut den Deutschland-Cup – wo sich Sohn Parker Tuomie (30/Kölner Haie) mit den Gastgebern gegen die Slowakei (3:0) den Turniersieg holte.

„Parker hatte in der Vorbereitung ja eine Gehirnerschütterung, wurde erst kurzfristig einberufen. Wir hatten ein paar schöne Tage dort, haben den ersten Geburtstag meiner Enkelin gefeiert“, erzählt Tray.

Zitat Icon

In Abstimmung mit den VSV-Ärzten und meinen Eltern wurde entschieden, die nächsten Wochen zu pausieren und regenerieren.

Paul SINTSCHNIG

Bei Villachs Talent Paul Sintschnig (16) gab’s am Montag immerhin leichte Entwarnung – die verletzte Schulter muss nicht operiert werden. „Die Physiotherapie beginnt diese Woche. In Abstimmung mit den VSV-Ärzten und meinen Eltern wurde entschieden, die nächsten Wochen zu pausieren und regenerieren“, so Sintschnig, der – wie Verteidiger Alex Wall – im Derby fix ausfällt.

Lesen Sie auch:
VSV-Toptalent Paul Sintschnig.
Krone Plus Logo
Debüt im Nationalteam
Sintschnig ist noch früher dran als NHL-Ass Kasper
05.11.2025

Rebernig statt Sintschnig
„Um Pauli tut es mir sehr leid. Wir haben bis dahin seine Einsätze gut gehandhabt, um ihn vor so etwas zu schützen. Dass das jetzt passiert ist, ist sehr bitter“, so Tuomie, der in der Toplinie mit Hughes und Helewka wohl wieder Maxi Rebernig einsetzen wird.

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
177.597 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
121.978 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
106.251 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Kärnten
Ausfälle bei beiden
So starten KAC und VSV in die erste Derbywoche
Jubel in Friesach
Zillertaler schenken Theaterverein ihre „Zipfeln“
Villacher festgenommen
Jugendlicher räumte 18 Selbstbedienungsläden aus
Krone Plus Logo
Wirtschaftsprüfer:
„Karajica wird wieder Sicherheiten bringen müssen“
Krone Plus Logo
Fünf Brandanschläge
Unheimliche Stille: Feuerteufel läuft frei herum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf