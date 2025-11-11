Türkei-Beben: Über 1000 (!) Spieler suspendiert

Zudem nahm die Polizei acht Verdächtige fest, darunter laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auch Murat Ozkaya, den Vorstandsboss des Erstligisten Eyüpspor. Betroffen sind Spieler aus allen Profiligen, darunter auch Akteure der Topklubs Galatasaray und Besiktas Istanbul. Insgesamt sollen 27 Profis aus der Süper Lig auf der Suspendierungsliste stehen. Die zweite und dritte Liga wird für zwei Wochen unterbrochen.