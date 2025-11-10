Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei

Es war bereits erstmals 2023 an der Küste der Stadt Hoi An entdeckt, aber rasch wieder überflutet worden. Seit dem Durchzug des Taifuns in der vergangenen Woche ist es jetzt wieder sichtbar. Fachleute sagen, dass das Schiff wohl zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert erbaut worden sei. Hoi An war damals eine bedeutende Handelsstadt, in deren Hafen Seide, Keramik und Gewürze umgeschlagen wurden. Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.