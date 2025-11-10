Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack freigelegt. Die Überreste des mehr als 17 Meter langen Holzschiffs sind gut erhalten. Archäologinnen und Archäologen wollen das Wrack nun bergen.
Es war bereits erstmals 2023 an der Küste der Stadt Hoi An entdeckt, aber rasch wieder überflutet worden. Seit dem Durchzug des Taifuns in der vergangenen Woche ist es jetzt wieder sichtbar. Fachleute sagen, dass das Schiff wohl zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert erbaut worden sei. Hoi An war damals eine bedeutende Handelsstadt, in deren Hafen Seide, Keramik und Gewürze umgeschlagen wurden. Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Bereits im vergangenen Jahr haben Fachleute das Wrack untersucht und dabei festgestellt, dass das Schiff aus „langlebigem und hartem Holz“ gebaut und mit wasserdichten Materialien verstärkt worden war, um die Fugen abzudecken. Es war demnach für weite Seereisen geeignet und wurde als Handels- oder Marineschiff genutzt.
Die Fachleute hatten damals sofortige Konservierungsmaßnahmen gefordert, um das Wrack vor der starken Küstenerosion und den häufigen Unwettern in der Region zu schützen. Nun bemüht sich der Direktor des Zentrums für die Erhaltung des UNESCO-Weltkulturerbes um eine Sondergenehmigung für eine sofortige Ausgrabung. Archäologinnen und Archäologen kündigten am Montag an, das Wrack zu bergen. Zahlreiche Interessierte kamen bereits zum Strand, um es sich anzusehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.