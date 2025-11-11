Wolff über Verstappen: „Der Zug ist abgefahren!“

Drei Formel-1-Stops - Las Vegas, Doha und Abu Dhabi – stehen in dieser Saison noch im Rennkalender. „Man sollte sie einfach fahren lassen, solange sie sich nicht ins Auto fahren“, wird Toto Wolff von „motorsport-total.com“ zitiert. Aber: „Der Vorsprung, den Lando jetzt hat, ist sehr solide. Trotzdem darf er sich natürlich keinen Ausfall leisten – sonst kann sich das Ganze schnell wieder drehen“, hat der Mercedes-Boss auch noch Piastri auf der Rechnung.