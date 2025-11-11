Vorteilswelt
Trotz Brasilien-Gala

Wolff über Verstappen: „Der Zug ist abgefahren!“

Formel 1
11.11.2025 09:05
Toto Wolff (li.) sieht keine WM-Chance mehr für Max Verstappen.
Toto Wolff (li.) sieht keine WM-Chance mehr für Max Verstappen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)

Nachdem Max Verstappen bereits selbst die Formel-1-Weltmeisterschaft abgeschrieben hatte, glaubt auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dass der Red-Bull-Star keine Chance mehr auf seinen fünften WM-Titel hat. „Der Zug ist abgefahren“, so der Österreicher.

Max Verstappen, der mit einer sensationellen Aufholjagd am Sonntag in Brasilien aus der Boxengasse startend auf Rang drei raste, muss seinen Thron räumen, sollte nicht noch ein Formel-1-Wunder passieren. Mit 49 Punkten Rückstand auf WM-Leader Lando Norris reist der Red-Bull-Pilot in knapp eineinhalb Wochen nach Las Vegas. Dazwischen liegt mit 24 Zählern Rückstand auf seinen McLaren-Teamkollegen noch Oscar Piastri.

Hier der WM-Stand:

Drei Formel-1-Stops - Las Vegas, Doha und Abu Dhabi – stehen in dieser Saison noch im Rennkalender. „Man sollte sie einfach fahren lassen, solange sie sich nicht ins Auto fahren“, wird Toto Wolff von „motorsport-total.com“ zitiert. Aber: „Der Vorsprung, den Lando jetzt hat, ist sehr solide. Trotzdem darf er sich natürlich keinen Ausfall leisten – sonst kann sich das Ganze schnell wieder drehen“, hat der Mercedes-Boss auch noch Piastri auf der Rechnung.

„Er war in den letzten Rennen beeindruckend“
„Natürlich wünscht man sich, dass es in das letzte Rennen mit marginalen Unterschieden oder fast gleichen Punkten geht“, gibt Wolff zu. „Aber Lando war in den letzten Rennen beeindruckend – wie ruhig er geblieben ist und wie konsequent er gepunktet hat.“

