Wolff über Verstappen: „Der Zug ist abgefahren!“

Nachdem Max Verstappen bereits selbst die Formel-1-Weltmeisterschaft abgeschrieben hatte, glaubt auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dass der Red-Bull-Star keine Chance mehr auf seinen fünften WM-Titel hat. „Der Zug ist abgefahren“, so der Österreicher.
Max Verstappen, der mit einer sensationellen Aufholjagd am Sonntag in Brasilien aus der Boxengasse startend auf Rang drei raste, muss seinen Thron räumen, sollte nicht noch ein Formel-1-Wunder passieren. Mit 49 Punkten Rückstand auf WM-Leader Lando Norris reist der Red-Bull-Pilot in knapp eineinhalb Wochen nach Las Vegas. Dazwischen liegt mit 24 Zählern Rückstand auf seinen McLaren-Teamkollegen noch Oscar Piastri.
Hier der WM-Stand:
Drei Formel-1-Stops - Las Vegas, Doha und Abu Dhabi – stehen in dieser Saison noch im Rennkalender. „Man sollte sie einfach fahren lassen, solange sie sich nicht ins Auto fahren“, wird Toto Wolff von „motorsport-total.com“ zitiert. Aber: „Der Vorsprung, den Lando jetzt hat, ist sehr solide. Trotzdem darf er sich natürlich keinen Ausfall leisten – sonst kann sich das Ganze schnell wieder drehen“, hat der Mercedes-Boss auch noch Piastri auf der Rechnung.
„Er war in den letzten Rennen beeindruckend“
„Natürlich wünscht man sich, dass es in das letzte Rennen mit marginalen Unterschieden oder fast gleichen Punkten geht“, gibt Wolff zu. „Aber Lando war in den letzten Rennen beeindruckend – wie ruhig er geblieben ist und wie konsequent er gepunktet hat.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.