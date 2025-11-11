Nach Minen-Explosion: Thailand beendet Waffenruhe

„Gezwungen, alle Abkommen zu beenden“

Durch die explodierten Landminen in der Provinz Si Sa Ket verlor ein Soldat nach Angaben der Zeitung „Bangkok Post“ einen Fuß, drei Kollegen erlitten mittelschwere Verletzungen. „Die Beweise führen zu dem Schluss, dass Eindringlinge heimlich den Stacheldraht entfernt und die Landminen auf thailändischem Gebiet verlegt haben, um das Personal anzugreifen, das dort regelmäßig Patrouillen durchführt“, sagte Militärsprecher Winthai Suvaree.