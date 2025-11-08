Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf

Einer der größten Sport-Helden Österreichs steht vor einem erneuten Umzug. Warum die Tennis-Ikone von der Steiermark nach Kärnten zieht, was die Liebe zu Wassersport damit zu tun hat – und: Wie viel man für die zum Verkauf stehende Villa in Graz zahlen muss, wenn man wie „Gott in Frankreich“ wohnen will.
„Woher wisst ihr das schon wieder?“ Mit einem Schmunzeln reagierte Österreichs Tennis-Held Thomas Muster auf die Frage der „Krone“. Ob es denn stimme, dass er seine Villa in Graz-Eggenberg – in der Tom seit fünf Jahren mit Ehefrau Caroline und Tochter Maxim wohnte und in die er viel, viel Herzblut gesteckt hat – wirklich verkaufe.
