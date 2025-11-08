Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Abschied aus Graz

Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf

Sport-Mix
08.11.2025 18:30
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler Österreichs.(Bild: Herzog Immobilien)

Einer der größten Sport-Helden Österreichs steht vor einem erneuten Umzug. Warum die Tennis-Ikone von der Steiermark nach Kärnten zieht, was die Liebe zu Wassersport damit zu tun hat – und: Wie viel man für die zum Verkauf stehende Villa in Graz zahlen muss, wenn man wie „Gott in Frankreich“ wohnen will.

0 Kommentare

„Woher wisst ihr das schon wieder?“ Mit einem Schmunzeln reagierte Österreichs Tennis-Held Thomas Muster auf die Frage der „Krone“. Ob es denn stimme, dass er seine Villa in Graz-Eggenberg – in der Tom seit fünf Jahren mit Ehefrau Caroline und Tochter Maxim wohnte und in die er viel, viel Herzblut gesteckt hat – wirklich verkaufe.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichSteiermarkKärntenGrazFrankreich
SportTennis

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.854 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
104.579 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
102.556 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Sport-Mix
Krone Plus Logo
Abschied aus Graz
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
Küsten-WM
Viertelfinale! Lobnig „auf Betriebstemperatur“
„Ein klarer Fehler!“
„Blut-Regel“ wird gelockert – Deutsche stinksauer
Krone Plus Logo
Raimann-Oma Erika:
„Wenn einer Bernhard wehtut, laufe ich aufs Feld“
Medaillen-Coup bei WM
Salzburgerin verliert Weltrekord, holt aber Bronze

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf