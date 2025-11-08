Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Klima der Nähe“

Papst traf 15 Missbrauchsopfer von Geistlichen

Ausland
08.11.2025 22:54
Bereits am 20. Oktober hatte Leo XIV. erstmals im Vatikan eine Gruppe von Missbrauchsopfern ...
Bereits am 20. Oktober hatte Leo XIV. erstmals im Vatikan eine Gruppe von Missbrauchsopfern empfangen.(Bild: EPA/ANGELO CARCONI)

Papst Leo XIV. hat am Samstagnachmittag im Vatikan 15 Menschen aus Belgien empfangen, die als Minderjährige Opfer sexuellen Missbrauchs durch Kleriker geworden waren.

0 Kommentare

Nach Angaben des vatikanischen Presseamts fand die Zusammenkunft in „einem Klima der Nähe, des Zuhörens und des tiefen, schmerzlichen Dialogs statt“. Das Treffen dauerte drei Stunden und endete mit einem gemeinsamen Gebet.

Bereits am 20. Oktober hatte Leo XIV. erstmals im Vatikan eine Gruppe von Missbrauchsopfern empfangen, die der internationalen Organisation ECA (Ending Clergy Abuse) angehören, die vor allem in den USA aktiv ist. Das Treffen erfolgte im Anschluss an die Veröffentlichung eines Berichts der Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen, der auf Verzögerungen in einigen Diözesen beim Umgang mit der Missbrauchsproblematik hingewiesen hatte.

Papst Leo XIV. gilt als „Kämpfer gegen Armut, Umweltzerstörung und Ungerechtigkeit“.
Papst Leo XIV. gilt als „Kämpfer gegen Armut, Umweltzerstörung und Ungerechtigkeit“.(Bild: AFP/FILIPPO MONTEFORTE)

Treffen der italienischen Bischöfe in Assisi 
Unterdessen kündigte die italienische Bischofskonferenz (CEI) an, dass ihre nächste Versammlung in Assisi stattfinden wird und am 20. November vom Papst selbst abgeschlossen werden soll. Im Rahmen dieser Tagung ist eine Vesper und ein Gebet für die Opfer und Überlebenden sexuellen Missbrauchs vorgesehen, geleitet von Erzbischof Ivan Maffeis.

Skandale und Vertuschung
Die katholische Kirche wird seit Jahren immer wieder von Skandalen rund um sexuellen Missbrauch und dessen Vertuschung erschüttert – was ihrer Glaubwürdigkeit international geschadet hat. Ein ungewöhnlich scharfer Bericht der vatikanischen Kinderschutzkommission, der im Oktober veröffentlicht wurde, warf hochrangigen Bischöfen vor, den Opfern keine Informationen darüber zu geben, wie mit ihren Missbrauchsmeldungen umgegangen wird.

Lesen Sie auch:
Am kommenden Sonntag feiert Robert Prevost, wie der Papst mit bürgerlichem Namen heißt, seinen ...
Papst vor Bischöfen
Leo XIV.: „Frage mich, warum ich gewählt wurde“
11.09.2025
„Proton“ zieht zu ihm
Papst Leo erhielt Araberhengst als Geschenk
17.10.2025

Papst Franziskus, dessen zwölfjähriges Pontifikat im April mit seinem Tod endete, hatte den Kampf gegen sexuellen Missbrauch durch Kleriker zu einem seiner zentralen Anliegen gemacht. Sein Nachfolger Leo XIV. hat angekündigt, dieses Engagement fortsetzen zu wollen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf