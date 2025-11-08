Papst traf 15 Missbrauchsopfer von Geistlichen

Bereits am 20. Oktober hatte Leo XIV. erstmals im Vatikan eine Gruppe von Missbrauchsopfern empfangen, die der internationalen Organisation ECA (Ending Clergy Abuse) angehören, die vor allem in den USA aktiv ist. Das Treffen erfolgte im Anschluss an die Veröffentlichung eines Berichts der Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen, der auf Verzögerungen in einigen Diözesen beim Umgang mit der Missbrauchsproblematik hingewiesen hatte.