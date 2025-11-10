IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt

In Syrien sind laut hochrangigen Beamten zwei separat geplante IS-Anschläge auf Präsident Ahmed al-Sharaa vereitelt worden. Al-Sharaa versucht derzeit, seine Macht in dem durch Bürgerkrieg zerrütteten Land zu festigen.
Die Anschläge seien bereits in den vergangenen Monaten vereitelt worden, sagten ein hochrangiger syrischer Sicherheitsbeamter und ein ranghoher Beamter aus dem Nahen Osten. In einem Fall habe sich der Plan des IS auf einen offiziellen Termin al-Sharaas konzentriert, der zuvor angekündigt worden war. Weitere Einzelheiten nannten die Beamten mit Verweis auf die heikle Lage in Syrien nicht.
Die Enthüllung erfolgte kurz vor einem historischen Treffen des syrischen Präsidenten mit US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus. Es ist der erste Besuch eines syrischen Staatsoberhaupts in Washington überhaupt. Al-Sharaa will sich einer US-geführten Koalition zum Kampf gegen den Islamischen Staat anschließen.
Er kam im Dezember 2024 an die Macht, nachdem die von ihm geführte Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) den langjährigen Machthaber Bashar al-Assad gestürzt hatte. Seither ist der neue Präsident bestrebt, sich als gemäßigt darzustellen. Er hofft, durch das Treffen mit Trump internationale Unterstützung für den Wiederaufbau Syriens zu erhalten. Der Schritt, der Anti-IS-Koalition beizutreten, verdeutlicht die Abkehr des Landes von seinen früheren Verbündeten Russland und dem Iran.
