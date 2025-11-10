IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt

Er kam im Dezember 2024 an die Macht, nachdem die von ihm geführte Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) den langjährigen Machthaber Bashar al-Assad gestürzt hatte. Seither ist der neue Präsident bestrebt, sich als gemäßigt darzustellen. Er hofft, durch das Treffen mit Trump internationale Unterstützung für den Wiederaufbau Syriens zu erhalten. Der Schritt, der Anti-IS-Koalition beizutreten, verdeutlicht die Abkehr des Landes von seinen früheren Verbündeten Russland und dem Iran.