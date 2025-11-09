Showdown in Favoriten
Fight over woman ends with stabbing in Vienna
An argument over a woman ended in bloodshed on Saturday in Vienna's Quellenstraße in the Favoriten district. Two men attacked each other after a loud argument, one of them pulled out a knife, but subsequently suffered numerous stab wounds himself.
The two men met at around 12 noon and an argument immediately broke out between a 48-year-old Turkish man (the woman's husband) and a 27-year-old Syrian man (the alleged lover). Words were quickly followed by deeds: Suddenly, the younger man pulled out a knife and tried to stab his counterpart. However, the 48-year-old was able to fend off the attack.
Bloody finale on the ground
The two men then fell to the ground and the 48-year-old apparently managed to get hold of the knife (although the man denied this during the subsequent interrogation). In any case, the 27-year-old suffered several stab wounds. Witnesses to the brutal scenes called the emergency services.
The seriously injured 27-year-old was given emergency medical treatment by the Vienna Professional Rescue Service and taken to hospital. The 48-year-old had minor injuries. The murder knife was seized.
Investigations are ongoing
The investigation into the suspicion of intentionally causing grievous bodily harm to one another is ongoing, reported police spokesman Philipp Haßlinger. The Vienna public prosecutor's office ordered both suspects to be taken to a prison, he explained.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.