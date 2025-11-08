Dickes Minus droht: Sparbefehl für die OÖ-Spitäler

Während viele schnelle Millioneninvestitionen in das Gesundheitswesen fordern, droht den Krankenhäusern der oberösterreichischen Landesholding ein dickes Minus. In einem internen Schreiben wies die OÖG auf die prekäre Budgetsituation hin und stellte den Krankenhäusern unmissverständlich die Rute ins Fenster.