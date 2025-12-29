84-Jährige auf Schutzweg von einem Auto erfasst

Zwei schwerer Unfall kurz vor dem Jahreswechsel in Oberösterreich. In Linz wurde eine 84-jährige Frau am Zebrastreifen von einem Auto erfasst und schwer verletzt. In Taufkirchen an der Pram überschlug sich ein Fahrzug, eine Familie wurde dabei verletzt.
Eine 84-jährige Fußgängerin ist Montagnachmittag in Linz von einem Pkw erfasst worden, als sie die Straße auf einem Schutzweg überquerte. Der 57-jährige Autofahrer bog von der Wallseer- in die Landwiedstraße ein und dürfte die Frau übersehen haben. Sie wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.
Auto überschlug sich
Nach einem Überholvorgang kam ein 44-Jähriger aus Sigharting in Taufkirchen an Pram mit seinem Auto ins Schleudern und überschlug sich. Er, seine Frau (36) und der siebenjährige Sohn wurden bei dem Unfall verletzt. Der Vater und der Sohn mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
