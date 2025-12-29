Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwer verletzt

84-Jährige auf Schutzweg von einem Auto erfasst

Oberösterreich
29.12.2025 19:00
Die Frau wurden am Zebrastreifen von dem Auto niedergestoßen. (Symbolbild)
Die Frau wurden am Zebrastreifen von dem Auto niedergestoßen. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)

Zwei schwerer Unfall kurz vor dem Jahreswechsel in Oberösterreich. In Linz wurde eine 84-jährige Frau am Zebrastreifen von einem Auto erfasst und schwer verletzt. In Taufkirchen an der Pram überschlug sich ein Fahrzug, eine Familie wurde dabei verletzt.

0 Kommentare

Eine 84-jährige Fußgängerin ist Montagnachmittag in Linz von einem Pkw erfasst worden, als sie die Straße auf einem Schutzweg überquerte. Der 57-jährige Autofahrer bog von der Wallseer- in die Landwiedstraße ein und dürfte die Frau übersehen haben. Sie wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.

Auto überschlug sich
Nach einem Überholvorgang kam ein 44-Jähriger aus Sigharting in Taufkirchen an Pram mit seinem Auto ins Schleudern und überschlug sich. Er, seine Frau (36) und der siebenjährige Sohn wurden bei dem Unfall verletzt. Der Vater und der Sohn mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
172.091 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.726 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.786 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Oberösterreich
Schwer verletzt
84-Jährige auf Schutzweg von einem Auto erfasst
Krone Plus Logo
Ermittlungen in Regau
Anschlag mit Hakenkreuz, weil Chef ein Syrer ist?
Wollte einkaufen
Frau (84) verfuhr sich mit Auto um 100 Kilometer
Krone Plus Logo
Inhaberin atmet auf
Abgeräumte Grabstätte: Doch noch Lösung gefunden
Startschuss im Jänner
Für Traditionsmarkt wird neue Strategie erarbeitet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf