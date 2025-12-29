84-Jährige auf Schutzweg von einem Auto erfasst

Eine 84-jährige Fußgängerin ist Montagnachmittag in Linz von einem Pkw erfasst worden, als sie die Straße auf einem Schutzweg überquerte. Der 57-jährige Autofahrer bog von der Wallseer- in die Landwiedstraße ein und dürfte die Frau übersehen haben. Sie wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.