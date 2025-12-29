Für Traditionsmarkt wird neue Strategie erarbeitet

Erstes sichtbares Zeichen

Bereits vor dem Dialogprozess setzt die Stadt ein erstes sichtbares Zeichen am Südbahnhofmarkt: Ein neuer Pop-up-Container wird aufgestellt. Der Container, der zuvor am Linzer Christkindlmarkt im Einsatz war, wird künftig als flexible Marktfläche am Südbahnhofmarkt genutzt werden. In einem neuen Erscheinungsbild foliert, soll er künftig Platz für neue Ideen, Austausch und innovative Nutzungskonzepte schaffen. Möglich sind, so Hajart, unter anderem temporäre Angebote wie Familientage mit Kinderprogramm, gemütliche Aufenthaltszonen mit Strandsesseln, Präsentationsflächen für Jungunternehmen oder kleinere Veranstaltungsformate wie etwa After-Work-Markets. Damit sollen neue Zielgruppen angesprochen und zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten am traditionsreichen Standort geschaffen werden.