Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Startschuss im Jänner

Für Traditionsmarkt wird neue Strategie erarbeitet

Oberösterreich
29.12.2025 16:49
Das neue Jahr steht auch im Zeichen einer geplanten und wohl auch notwendigen Reform des ...
Das neue Jahr steht auch im Zeichen einer geplanten und wohl auch notwendigen Reform des Südbahnhofmarktes.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Gleich zu Jahresbeginn erfolgt der Startschuss für den Zukunftsprozess für den Südbahnhofmarkt in Linz. Die Eigentümer der Kojen werden vom Makrtreferenten Martin Hajart (VP) einzeln zu ihren Vorstellungen über Öffnungszeiten befragt. Geplant sind auch neue Veranstaltungsformate.

0 Kommentare

Ist der Südbahnhofmarkt noch zeitgemäß? Diese Frage stellte die „Krone“ vor den Weihnachtsfeiertagen angesichts der neu entflammten Debatte um Öffnungszeiten und des dazugehörigen politischen Hickhacks. VP-Vizebürgermeister und Marktreferent Martin Hajart hält jedenfalls einen Zukunftsprozess für dringend notwendig. Dieser soll im neuen Jahr starten.

Direkter Austausch mit Marktbeschickern
„Im Zentrum steht dabei der direkte Austausch mit den Marktbeschickern“, kündigt der Stadtvize bereits im Jänner erste Gespräch an. Ziel sei es, die Marktstruktur im Sinne einer modernen, attraktiven Nahversorgung weiterzuentwickeln. Dabei sollen neue Nutzungsideen ausprobiert werden, um zusätzlichen Raum für Begegnung, Innovation und Aufenthalt am Markt zu schaffen.

„Ich werde mit jedem Eigentümer einzeln Gespräche führen, um mehr über die Wünsche nach Öffnungszeiten zu erfahren, daraus soll sich eine Kernöffnungszeit ergeben“, erklärt Hajart.

Zitat Icon

Beim Traditionsmarkt ist die Frequenz unter der Woche nicht mehr so wie früher. Wir müssen am Zahn der Zeit bleiben. 

Martin Hajart, ÖVP-Marktreferent

Erstes sichtbares Zeichen
Bereits vor dem Dialogprozess setzt die Stadt ein erstes sichtbares Zeichen am Südbahnhofmarkt: Ein neuer Pop-up-Container wird aufgestellt. Der Container, der zuvor am Linzer Christkindlmarkt im Einsatz war, wird künftig als flexible Marktfläche am Südbahnhofmarkt genutzt werden. In einem neuen Erscheinungsbild foliert, soll er künftig Platz für neue Ideen, Austausch und innovative Nutzungskonzepte schaffen. Möglich sind, so Hajart, unter anderem temporäre Angebote wie Familientage mit Kinderprogramm, gemütliche Aufenthaltszonen mit Strandsesseln, Präsentationsflächen für Jungunternehmen oder kleinere Veranstaltungsformate wie etwa After-Work-Markets. Damit sollen neue Zielgruppen angesprochen und zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten am traditionsreichen Standort geschaffen werden.

Lesen Sie auch:
Außerhalb der Markttage nehmen es manche Kojenbetreiber mit den Öffnungszeiten locker
Marktamt macht ernst
Warum „Nicht-Aufsperren“ hier teuer werden kann
02.09.2025

„Mit dem Pop-up-Container probieren wir gleich so etwas Neues aus, es soll damit ein Experimentierraum entstehen, der den Südbahnhofmarkt weiterentwickelt und neue Impulse für Besucher, Beschicker und die Nachbarschaft setzt“, sagt Hajart. 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
170.617 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.435 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.582 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Inhaberin atmet auf
Abgeräumte Grabstätte: Doch noch Lösung gefunden
Startschuss im Jänner
Für Traditionsmarkt wird neue Strategie erarbeitet
Betrugsvorwürfe
Ex-Boss der Energie Ried sitzt auf der Anklagebank
Sportplatz ruiniert:
50 Sekunden „blöde Gaudi“ und ein gnädiger Verein
„Es ist ein Privileg“
Musikerin spielt auf Geige, die 275 Jahre alt ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf