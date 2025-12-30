„Sind die Nerven zerstört, spürt man auch weniger“

Zum Glück wenig ganz schwere Verletzungen

Jedes zweite Jahr hat die 39-Jährige rund um den Jahreswechsel Dienst. Ambulante Behandlungen von Verbrennungen gibt’s in dieser Nacht häufiger. „Aber meist bleibt es bei einem Patienten, der dann einen operativen Eingriff braucht“, sagt die Oberärztin, deren Station für Kinder bis 14 Jahre zuständig ist. In diesem Alter dürften Kinder übrigens noch gar nicht mit Pyrotechnik hantieren. „Aber es ist das Alter, in dem die Experimentierfreude am größten ist“, weiß die Medizinerin. Das Experiment eines 16-Jährigen, der in Mauthausen einen Kracher in eine Benzinlache geworfen hatte, brachte heuer das erste Böller-Verbrennungsopfer ins Spital.