Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pyro-Verletzungen

„Sind die Nerven zerstört, spürt man auch weniger“

Oberösterreich
30.12.2025 10:00
Rund 300 Österreicher verletzten sich jährlich zu Silvester. Zwei Drittel sind unter 24 Jahre ...
Rund 300 Österreicher verletzten sich jährlich zu Silvester. Zwei Drittel sind unter 24 Jahre alt. (Symbolbild)(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Jugendliche Experimentierfreude endet vor allem zu Silvester öfters im Spital. Nicht selten sind es ganz junge Kinder und auch die Tage nach dem Jahreswechsel bleiben immer wieder gefährlich. KUK-Kinderchirurgin Maria Nöhammer spricht über die Tücken bei Verbrennungen.

0 Kommentare

„Ist der Jahreswechsel ruhig verlaufen, heißt das noch lange nicht, dass alles überstanden ist“, mahnt die Linzer Kinderchirurgin Maria Nöhammer zur Vorsicht. Sie erinnert sich an einen Neujahrstag, als ein Kleinkind aus Neugier einen Blindgänger aufhob – dieser explodierte und verletzte die Hand des Kindes schwer.

Zum Glück wenig ganz schwere Verletzungen
Jedes zweite Jahr hat die 39-Jährige rund um den Jahreswechsel Dienst. Ambulante Behandlungen von Verbrennungen gibt’s in dieser Nacht häufiger. „Aber meist bleibt es bei einem Patienten, der dann einen operativen Eingriff braucht“, sagt die Oberärztin, deren Station für Kinder bis 14 Jahre zuständig ist. In diesem Alter dürften Kinder übrigens noch gar nicht mit Pyrotechnik hantieren. „Aber es ist das Alter, in dem die Experimentierfreude am größten ist“, weiß die Medizinerin. Das Experiment eines 16-Jährigen, der in Mauthausen einen Kracher in eine Benzinlache geworfen hatte, brachte heuer das erste Böller-Verbrennungsopfer ins Spital.

Zitat Icon

Wir schimpfen niemanden, wenn er mit Verletzungen durch Pyrotechnik zu uns kommt. Die Betroffenen sind sowieso gestraft genug und ärgern sich. 

Maria Nöhammer, Kinderchirurgin KUK

Bild: Horst Einöder/Flashpictures

Wann man zum Arzt gehen soll
„Jede Verletzung, die größer als eine Münze ist, muss von einem Arzt begutachtet werden“, so Nöhammer. Dass eine Verbrennung nicht schlimm schmerzt, kann über den wahren Schaden hinwegtäuschen, warnt die Ärztin: „Sind die Nerven zerstört, spürt man eben auch weniger.“ Neben Pyro-Opfern landen Kinder mit Verbrühungen in der kalten Jahreszeit ohnehin schon vermehrt im Spital – umgeschüttete heiße Suppen, Tees oder Kaffees. Wobei Kaffees schlimmere Verletzungen verursachen: „Weil sie Öl enthalten“, erklärt die Oberärztin. Also beim Jahreswechsel neben dem sachgemäßen Umgang mit Raketen, Böllern und Co. auch beim Fondue-Essen besonders gut aufpassen. Denn das Öl-Fondue wird bis zu 190 Grad heiß.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
127.889 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
96.562 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Oberösterreich
Trauer um TV-Liebling, der die große Liebe suchte
81.601 mal gelesen
Trauer um Harald „Harry“ Mayr 
Mehr Oberösterreich
Linzer Westring
Klimaaktivisten wollen Bohrkopfbergung verhindern
Pyro-Verletzungen
„Sind die Nerven zerstört, spürt man auch weniger“
Start im Sommer
OÖ: Notarzt-Helikopter bald in der Nacht unterwegs
Kranke Kinder
Familienleben zwischen Spital, Tränen und Infekten
Wilde Frontalkollision
Auf Gegenfahrbahn geraten: Zwei Schwerverletzte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf