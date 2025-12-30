Böller explodiert in Hand: Bursch schwer verletzt

Ein 17-Jähriger aus Münzkirchen und sein 16-jähriger Freund, ein Deutscher aus St. Florian am Inn, zündeten am Dienstag gegen 11.40 Uhr Feuerwerkskörper und Böller im Garten eines Wohnhauses in Münzkirchen. Der 17-Jährige hielt dabei einen Böller in der rechten Hand, sein 16-jähriger Freund entzündete diesen. Der Böller explodierte sofort in der Hand des 17-Jährigen, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Er erlitt am ganzen Körper Verbrennungen.