Böller explodiert in Hand: Bursch schwer verletzt

Alle Warnungen fruchteten nichts: Zwei Freunde (16 und 17) zündeten am Dienstagvormittag im oberösterreichischen Münzkirchen in einem Garten Feuerwerkskörper an. Ein Böller explodierte in der Hand des Älteren. Der 17-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und Teilamputationen der Finger.
Ein 17-Jähriger aus Münzkirchen und sein 16-jähriger Freund, ein Deutscher aus St. Florian am Inn, zündeten am Dienstag gegen 11.40 Uhr Feuerwerkskörper und Böller im Garten eines Wohnhauses in Münzkirchen. Der 17-Jährige hielt dabei einen Böller in der rechten Hand, sein 16-jähriger Freund entzündete diesen. Der Böller explodierte sofort in der Hand des 17-Jährigen, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Er erlitt am ganzen Körper Verbrennungen.
Freund konnte weglaufen
Der 16-Jährige konnte noch weglaufen und wurde leicht verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der 17-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler-Universitätsklinikum Linz geflogen. Bei den Feuerwerkskörpern und Böllern handelte es sich um illegal erworbene Gegenstände der schwersten Kategorie F4. Es folgen mehrere Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz.
